Runner quốc tế mê bánh nậm, chè heo quay Huế

Từ Đà Nẵng đến Huế tham gia VnExpress Marathon, Arvin và Xander mê mẩn các đặc sản cố đô nhưng đợi hoàn thành cuộc đua mới dám thưởng thức.

Diễn ra sáng 19/4, VnExpress Marathon Huế 2026 quy tụ hơn 200 VĐV quốc tế từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Nga, Anh, Thụy Điển... Trong số này, Arvin Esmaeili (Anh) và bạn thân Xander (Thụy Điển), đều đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Tag Fitness ở Đà Nẵng, chạy cự ly 5km.

Khoảnh khắc về đích của Arvin (trái) và một runner Việt sáng 19/4. Ảnh: VnExpress Marathon

Cung đường Huế đi qua những biểu tượng mang tính di sản như cầu Trường Tiền, sông Hương, Quốc học Huế... thu hút Arvin đăng ký chạy. Nhiều tuyến phố rợp bóng cây cùng nền ẩm thực đa dạng của cố đô cũng phù hợp với nhu cầu vừa thi đấu, vừa khám phá văn hóa của anh.

Hành trình của Arvin tại Huế bắt đầu từ vài ngày trước cuộc đua. Di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế không mất nhiều thời gian nên anh chủ động đến sớm để tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, dạo quanh phố cổ và tìm hiểu đời sống địa phương.

"Tôi đã nghe về bánh nậm và chè heo quay từ trước, nhưng chưa từng thử. Nghe có vẻ rất lạ, đặc biệt là chè heo quay, vừa mặn, vừa ngọt, khiến tôi càng tò mò", Arvin nói.

Nhóm runner quốc tế ăn mừng sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Vì bánh nậm và chè chứa nhiều chất béo và tinh bột tương đối khó tiêu, Arvin cho biết anh dự định nếm thử hai món này sau khi hoàn thành cuộc đua. Nam runner cho biết điều này giúp anh có thêm động lực thi đấu.

"Chúng tôi đi ngang nhiều quán ăn địa phương, nhìn rất hấp dẫn nhưng không dám ăn nhiều. Ai cũng nói với nhau rằng cứ chạy xong đã, rồi muốn ăn gì thì ăn", Xander chia sẻ.

Arvin và Xander đến Việt Nam vào đầu năm 2026. Họ nhanh chóng kết bạn với một nhóm bạn đến từ nhiều quốc gia, có chung sở thích tập thể thao. Nhóm này thường cùng nhau lên kế hoạch tham dự các giải chạy kết hợp du lịch nhiều địa phương. Ở Huế, họ đi theo đoàn hơn 10 người.

Mariana (thứ hai từ trái sang) cùng nhóm bạn đến nhận bib chiều 18/4. Ảnh: VnExpress Marathon

Nữ runner Brazil Mariana Bavaresco, một thành viên trong nhóm, nhận xét về khâu tổ chức: "Mọi thứ rất rõ ràng, dễ theo dõi. Tôi cảm thấy thoải mái khi tham dự sự kiện này".

Nhóm cho biết sẽ ở lại Huế thêm vài ngày để tiếp tục khám phá lăng tẩm, trải nghiệm du thuyền, chèo sup trên sông Hương hoặc ghé thăm các quán cà phê, tận hưởng nhịp sống chậm rãi của thành phố.

Thy An