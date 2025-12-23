Runner quốc tế bất ngờ với lượng VĐV 42km tại VM Hải Phòng

Nhiều runner quốc tế bất ngờ khi VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 có 5.000 VĐV 42km, cho rằng không khí cộng đồng trên đường chạy giúp họ nâng thành tích.

Emmanuel Otiji, 32 tuổi, người Nigeria, sống tại TP HCM khoảng bảy năm. Anh lần đầu đến Hải Phòng chỉ để dự giải và dự kiến bay về ngay sau khi hoàn thành cuộc đua. Theo Emmanuel, việc có hàng nghìn runner cùng thi đấu full marathon tạo cảm giác hứng khởi ngay từ vạch xuất phát.

Emmanuel Otiji vui mừng khi phá kỷ lục cá nhân với thời gian 3 tiếng 29 phút. Ảnh: Hải Long

"Tôi không nghĩ sẽ có tới 5.000 người chạy 42km. Không khí thật bùng nổ, chúng tôi cổ vũ nhau liên tục, cảm giác như một cuộc tụ họp của cộng đồng runner", Emmanuel nói. Anh cho biết tinh thần đó giúp bản thân duy trì nhịp độ tốt hơn trong suốt đường chạy.

Runner người Nigeria cũng ấn tượng với đội ngũ tình nguyện viên dọc cung đường, khi họ tiếp nước và động viên anh đúng thời điểm. "Có những đoạn tôi chạy một mình, nhưng chỉ cần thấy họ giơ tay cổ vũ hay đưa nước là tôi lại có thêm động lực để tiếp tục", anh chia sẻ. Kết thúc cuộc đua, Emmanuel lập kỷ lục cá nhân mới 3 tiếng 29 phút, cải thiện hơn 14 phút so với thành tích trước đó.

Cùng chung cảm nhận, Jean Matthieu Beroujon, 47 tuổi, người Pháp, cho biết anh đến với VnExpress Marathon Hải Phòng sau khi không kịp tham dự giải Hanoi Midnight cuối tháng 11. Jean đạt thành tích cá nhân tốt nhất 3 tiếng 44 phút 58 giây, nhưng điều khiến anh nhớ nhất là khoảnh khắc đứng ở vạch xuất phát và chứng kiến dòng runner cùng hướng về đích.

Jean Matthieu Beroujon sải bước trên đường chạy 42km VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"Hàng nghìn người đổ về đích như một chuyến tàu lớn", Jean nói. Vốn quen chạy một mình, anh cho biết chỉ tại Hải Phòng mới cảm nhận rõ tinh thần cộng đồng. "Tôi khởi động cùng mọi người trong âm nhạc ở vạch xuất phát, rồi chúc mừng nhau sau khi nhận huy chương. Nhiều runner thấy tôi là người nước ngoài đã xin chụp ảnh cùng. Trải nghiệm này rất khác so với những buổi tôi tập luyện một mình", anh nói.

Nghiên cứu của Đại học Plymouth Marjon, công bố trên tạp chí Journal of Human Kinetics năm 2022, cho thấy không khí cộng đồng tại các giải marathon có thể giúp người tham gia duy trì năng lượng và động lực thi đấu. Việc chia sẻ mục tiêu về đích cũng góp phần tạo cảm giác gắn kết giữa các runner, bất kể khác biệt về quốc tịch hay xuất thân.

Noel Bizeul, 62 tuổi, cũng đến từ Pháp, coi cự ly 42km là lựa chọn đúng đắn cho hành trình dài từ châu Âu tới Việt Nam. Dù không lập kỷ lục cá nhân, Noel cho biết anh thích nhịp sống của thành phố Cảng và sự thân thiện của người dân địa phương.

Noel Bizeul vẫy tay chào ống kính tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"Suốt 42km, nhiều runner gặp tôi đều vẫy tay, hô 'Hello' và giơ ngón tay cái động viên. Tôi đã sống ở đây 5 tháng và không có ý định chuyển sang thành phố khác", Noel nói.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 khởi tranh lúc 2h30 ngày 21/12, quy tụ khoảng 14.000 runner, trong đó hơn 5.000 người đăng ký cự ly 42km. Giải đấu cũng là chặng cuối của hệ thống VnExpress Marathon trong năm 2025.

Hải Long