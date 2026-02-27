Tây Ban NhaPháo hoa phát nổ nhầm thời điểm ngay trước hiệu lệnh xuất phát khiến nhóm VĐV phía sau lao lên, xô ngã nhiều chân chạy nữ elite tại giải 10K Facsa Castellón hôm 23/2.

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, pháo hoa bất ngờ phát nổ chỉ vài giây sau khi trọng tài hô "vào chỗ". Tiếng nổ khiến nhóm VĐV phía sau - gồm các chân chạy sub-elite (nhóm VĐV có trình độ cao nhưng không thuộc nhóm hàng đầu, thường xuất phát ngay sau elite) - tưởng nhầm cuộc đua đã bắt đầu và đồng loạt tăng tốc.

Trong khi đó, các VĐV elite phía trước vẫn đứng yên trên vạch xuất phát, dẫn đến va chạm dây chuyền và nhiều người ngã xuống đường.

Runner nữ bị giẫm đạp vì pháo hoa gây xuất phát nhầm Sự cố giẫm đạp sau tình huống xuất phát nhầm đầy hỗn loạn.

Trong số nạn nhân có Amalie Saeten, chân chạy Na Uy từng ba lần vô địch quốc gia 5.000m . Cô chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh các vết trầy xước và bầm tím sau sự cố.

"Không có bất kỳ cảnh báo nào. Mọi người nghe thấy tiếng súng và tất cả bắt đầu chạy", Saeten kể. "Điều tiếp theo tôi nhớ là mình nằm dưới đất, xung quanh là rất nhiều người chạy qua. Tôi hét lên và hoàn toàn sốc".

Theo dữ liệu cô đăng trên Strava, Saeten nằm dưới mặt đường gần 30 giây trước khi được một VĐV khác đỡ dậy. Dù tiếp tục thi đấu, VĐV Na Uy cho biết cú ngã khiến cô không thể hoàn thành mục tiêu phá mốc 32 phút. Saeten cũng nói cô chờ đợi ban tổ chức cho dừng và xuất phát lại, nhưng cuộc đua vẫn tiếp diễn.

"Tôi chỉ bị vài vết trầy xước và đau nhẹ ở một số chỗ. Tôi muốn cảm ơn người lạ đã giúp tôi đứng dậy", cô nói thêm.

Amalie Saeten đăng ảnh bị trầy xước chân tay sau sự cố.

Chân chạy người Bỉ Jana Van Lent cũng bị cuốn vào tình huống hỗn loạn. Video từ nhiều góc quay cho thấy cô bị va chạm và ngã ngay sau vạch xuất phát. Dù vậy, Van Lent vẫn đứng dậy hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ tám với thành tích 30 phút 49 giây.

Trước giải, Van Lent đặt mục tiêu chinh phục kỷ lục quốc gia Bỉ 10 km là 30 phút 10 giây. Cú ngã ở những mét đầu tiên gần như đã phá hỏng tham vọng này.

Các đoạn ghi hình cho thấy pháo hoa phát nổ chỉ vài giây trước tiếng súng xuất phát chính thức, gây nhầm lẫn diện rộng cho những VĐV không đứng ở nhóm đầu. Một số người được cho là làm rơi số đeo hoặc giày trong lúc chen lấn, song không ghi nhận chấn thương nghiêm trọng.

Giải 10K Facsa Castellón lâu nay được xem là một trong những đường chạy 10 km nhanh nhất châu Âu, thu hút gần 3.000 VĐV mỗi năm nhờ cung đường bằng phẳng, nơi nhiều chân chạy săn thành tích cá nhân hoặc kỷ lục quốc gia.

Sự cố cũng làm dấy lên tranh luận về việc tách riêng nhóm xuất phát của elite nam và elite nữ. Nhiều giải lớn như New York City Marathon, London Marathon hay Atlanta Peachtree 10K Road Race áp dụng hình thức xuất phát lệch giờ cho các nhóm elite nhằm giảm ùn tắc và hạn chế rủi ro trong những km đầu tiên.

Vụ việc tại Castellon cho thấy, dù các VĐV nữ xứng đáng đứng ở vị trí đầu đoàn, họ vẫn có thể trở nên dễ tổn thương khi hàng nghìn người cùng xuất phát một lúc. Theo Canadian Running Magazine, một đợt xuất phát riêng, sớm hơn cho elite nữ, được cho là phương án giúp giảm thiểu nguy cơ tương tự.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)