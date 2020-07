Runner nhí chinh phục đường chạy ven biển Quy Nhơn

Bảo An

Tiếp nối thành công của VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019, sự kiện năm nay do Báo VnExpress và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Hưng Thịnh Land, sẽ diễn ra ngày 26/7 với bốn cự ly 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42 km). Với thông điệp "Run with the sea & sun", giải năm nay truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

VnExpress Marathon còn có sự tham gia của Grand Center Quy Nhơn, TH True Water (Nhà tài trợ Bạc), Ngân hàng Bắc Á (Nhà tài trợ Bạc), Kun (Nhà tài trợ đồng hành "Kun Kids Run"), Sunplay (Nhà tài trợ Đồng), FTEL (Nhà tài trợ Đồng), Tiger Balm (Nhà tài trợ Đồng), Bảo hiểm PVI cùng các nhà tài trợ sản phẩm Key Power Sports , Revive, Play Nutrition, Hisamitsu, Dony, Vian Travel, BKAV, Nike, Tissot, Garmin, ACC, Starbalm, Asanzo, Vina chuối, Onways, AMB,Vietnam Airline và các đối tác vận chuyển CTCPVT Đường sắt Hà Nội, CTCPVT Đường sắt Sài Gòn; 84 Race (Đối tác chuyên môn), Goldsun (Đối tác truyền thông).