Runner Nhật vô địch VM Cần Thơ với dáng chạy 'chim cánh cụt'

Cần ThơMasaki Kusumoto, chân chạy Nhật Bản vô địch 42km VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, đánh tay với biên độ thấp và giữ thẳng lưng để tiết kiệm sức.

Nhà vô địch VM Cần Thơ gây sốt với dáng chạy 'chim cánh cụt'

Masaki, 37 tuổi, gây bất ngờ khi đăng quang 42km nam tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Trước giải, anh ít được biết đến trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam, trái ngược với đồng hương Kento Kabashima - á quân VM Hải Phòng 2024.

Masaki bắt đầu chạy marathon từ năm 2017. Thành tích tốt nhất của anh là 2 giờ 23 phút 08 giây tại Hofu Marathon (Nhật Bản) tháng 12/2021. Tháng 7/2025, anh về đích 2 giờ 38 phút 43 giây tại Pattaya Marathon, Thái Lan. Tại Cần Thơ, trong điều kiện khắc nghiệt với độ ẩm trên 90% và đường chạy phải vượt 14 cây cầu, Masaki vẫn bứt phá từ sớm và cán đích sau 2 giờ 37 phút 31 giây. Với chiến thắng này, Masaki trở thành "cánh chim lạ" gây chú ý tại VM Cần Thơ, khẳng định sự bền bỉ và khả năng thích ứng của runner Nhật Bản trước thách thức khí hậu miền Tây sông nước.

Hải Long