Runner ngành đường sắt: 'Tự hào khi thấy huy chương VM Hà Nội'

Đoàn tàu trên huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma mang ý nghĩa lịch sử và hướng tới tương lai, theo runner công tác trong ngành đường sắt.

Huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma lấy cảm hứng từ đoàn tàu đang về Ga Hà Nội. Phông nền phía sau có những biểu tượng của Thủ đô như Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên. Thiết kế mang phong cách retro (hoài cổ), gợi nhớ ký ức một thời khi đoàn tàu Thống Nhất là biểu tượng của thời kỳ đổi mới đất nước trong tâm trí nhiều người.

Hai mặt huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Trên fanpage của giải, runner Nguyễn Cát Tường, nickname là Cát Cát, người đang làm việc trong ngành đường sắt, bày tỏ sự thích thú với thiết kế của huy chương. Anh nói: "Tôi làm trong ngành đường sắt, cầm chiếc huy chương này trong tay là chuẩn luôn". Runner nhận xét việc ban tổ chức đưa đoàn tàu lên huy chương không chỉ là ý tưởng sáng tạo, mà còn là sự ghi nhận cho những người làm trong một ngành nghề gắn bó lâu đời với Thủ đô.

"Đường sắt là một phần văn hóa của Hà Nội. Tuyến đường sắt của thành phố đi qua cầu Long Biên lịch sử. Tôi cảm thấy vui khi ngành của mình được chọn làm biểu tượng năm nay, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa hướng tới tương lai", anh chia sẻ thêm.

Ngày 30/11 tới, anh Tường sẽ cùng 10.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma - giải chạy đêm đã bước sang năm thứ 5 tổ chức. Runner tham gia cự ly 42km tỏ ra hào hứng: "Làm ngành đường sắt như chúng tôi đã quen với những ca trực đêm, giống như các VĐV chinh phục đường đua trong bóng tối".

Runner Cát Tường tham gia VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo anh Tường, công việc trong ngành đường sắt thường không đòi hỏi sự ghi nhận, ít được biết tới, nên tấm huy chương này mang nhiều ý nghĩa với anh. Ngoài ra, runner 34 tuổi cũng cho rằng hình ảnh đoàn tàu phản ánh tinh thần runner: bền bỉ, đều đặn và không ngừng tiến lên. "Trong cộng đồng, mọi người hay nhắc đến 'đoàn tàu không số', 'đoàn tàu sub 3, sub 4'. Những đoàn tàu ấy giống như các nhóm chạy - cùng hướng về đích, cùng vượt qua đêm dài", anh nói.

Cách ví von ấy được nhiều runner hưởng ứng. Runner Lê Tuấn Hưng viết: "Huy chương tàu hỏa siêu tốc thế này, ngại gì không gia nhập ngay đoàn tàu sub 3". Người dùng Hưng An cũng bày tỏ: "Lại phải chạy cùng đoàn tàu này trong đêm rồi".

Năm nay, huy chương được ban tổ chức công bố vào ngày 10/10 - đúng dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô. Dưới bài đăng, runner Lê Minh Chung viết: "Đẹp và đúng chất Hà Nội, tung ra đúng 10/10".

Huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight gắn với nhiều biểu tượng Thủ đô qua 5 mùa giải. Ảnh: VnExpress Marathon

Hình ảnh "đoàn tàu" cũng gợi nhắc về hành trình của VnExpress Marathon Hanoi Midnight, giải chạy tiên phong mở ra khái niệm "marathon xuyên đêm" ở Hà Nội. Từ lần đầu tổ chức năm 2020 đến nay, sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn runner trong và ngoài nước, gắn liền với những cung đường phố cổ, nhịp sống và ký ức thành thị.

Nhắc đến cột mốc này, runner Nguyễn Hằng chia sẻ: "Thế là VnExpress Marathon Hanoi Midnight của tôi năm nay kỷ niệm 5 năm! Năm nay không tham gia được vì bận công việc, mong tất cả anh chị em làm vận hành cũng như chạy giải sẽ có một đêm đáng nhớ".

Dự kiến, VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma sẽ đưa runner qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh. Đường chạy được điều chỉnh so với các mùa giải trước và sẽ công bố thời gian tới. Giải hiện bán vé giai đoạn Late. Thông tin về giải được cập nhật tại đây.

Hải Long