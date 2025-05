Runner ngã sấp mặt khi chạy vượt chướng ngại vật

MỹVĐV Ian Hill của Đại học Michigan ngã úp mặt xuống hố nước khi đang thi đấu nội dung vượt chướng ngại vật 3.000m tại giải vô địch Big Ten.

Trên đường chạy tại Eugene, Oregon tuần trước, Hill va vào chướng ngại vật và ngã sấp mặt khi cuộc đua mới diễn ra được 3 phút 40 giây. Runner của Đại học Michigan có thể đứng dậy và tiếp tục chạy, nhưng bỏ cuộc khi còn hai vòng.

Nhiếp ảnh gia Darby Winter đã ghi lại khoảnh khắc Hill ngã bằng 68 khung hình, từ lúc bắt đầu nhảy đến khi chạm đất.

Nhiếp ảnh gia Howard Lao cũng chụp được sự việc và chia sẻ ảnh trên mạng xã hội với chú thích: "Đây có lẽ là một trong những cuộc đua vượt chướng ngại vật điên rồ nhất mà tôi từng ghi lại! Cú lộn ngược thật không thể tin nổi!".

Tài khoản Instagram Art But Make It Sports, so sánh tư thế lộn ngược giữa không trung của Hill với bức tranh nổi tiếng Baroque "Sự tử đạo của Thánh Peter" của họa sĩ Gaspar de Crayer.

Video và hình ảnh về cú ngã của Hill nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu vượt chướng ngại vật có phải là nội dung thi đấu nguy hiểm nhất trong điền kinh hay không.

Trong môn vượt chướng ngại vật 3.000m, các runner phải chạy 7 vòng rưỡi và vượt qua 28 chướng ngại vật, gồm 7 lần nhảy qua hố nước dài 3,7 m. Hố nước sâu khoảng 70 cm ở điểm thấp nhất, gần chướng ngại vật, và nông dần.

Môn chạy này luôn xảy ra nhiều pha ngã xuống nước, cả vô tình lẫn cố ý. Những cú ngã hài hước thường xuất hiện trong các video tổng hợp trên YouTube.

Những cú ngã trong môn vượt chướng ngại vật không phải là hiếm, và thường thì các VĐV không thể tiếp tục thi đấu sau khi ngã. Tại Olympic Paris 2024, kỷ lục gia Lamecha Girma vấp đầu gối vào rào chắn ở vòng chạy cuối cùng và đập đầu xuống đường chạy. Anh nằm bất động trước khi được nhân viên y tế đeo nẹp cổ và đưa ra khỏi đường chạy bằng cáng.

Tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới IAAF 2007 ở Osaka, Nhật Bản, VĐV Áo Gunther Weidlinger vấp ngã và đập mặt vào chướng ngại vật, kéo theo hai VĐV khác. Anh cũng không thể tiếp tục thi đấu và phải nhập viện.

Theo Canadian Running Magazine, nhiều nội dung điền kinh khác cũng nguy hiểm. Với nhảy sào, các VĐV phải nhảy và rơi từ độ cao lên đến 6 m, chắc chắn cũng tiềm ẩn rủi ro.

Các môn ném - lao, đẩy tạ, ném đĩa và ném búa - thậm chí có thể gây nguy hiểm cho khán giả hoặc trọng tài do vật ném bay lạc. Ngay cả chạy vượt rào và nhảy ba bước, những môn có vẻ không quá nguy hiểm, cũng có thể gây ra vết bầm tím, bong gân mắt cá chân hoặc chấn thương khớp nghiêm trọng do va đập lặp đi lặp lại khi tiếp đất.

