Runner Mỹ phá kỷ lục nữ ngay lần đầu chạy ultra trail

Ngay trong lần đầu thử sức ở cự ly ultra trail, Molly Seidel, HC đồng marathon Olympic Tokyo 2020, gây tiếng vang khi về nhất tại Bandera 50K và xô đổ kỷ lục đường chạy nữ tồn tại hơn một thập kỷ.

Seidel thắng chung cuộc, vượt qua toàn bộ các VĐV nam và nữ, khi hoàn thành 50 km tại giải chạy địa hình Bandera 50K hôm 11/1 với thành tích 4 giờ 9 phút 39 giây.

Runner người Mỹ phá sâu kỷ lục của nữ, là 4 giờ 24 phút 47 giây được VĐV người Australia Melanie Fryer thiết lập năm 2012.

Molly Seidel ăn mừng khi về nhất giải HOKA Bandera Endurance Trail Race. Ảnh: Flotrack

Giải HOKA Bandera Endurance Trail Race diễn ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Hill Country State, gần thị trấn Bandera, bang Texas. Sự kiện có ba cự ly 25 km, 50 km và 100 km. Trong đó, đường chạy 50 km được đánh giá là giàu tính kỹ thuật, chủ yếu là lối mòn đá, với tổng độ cao tích lũy hơn 1.000 mét.

Trước khi bước vào ultrarunning, Seidel từng ra mắt ở các giải trail vào năm 2022 tại UTMB Speedgoat Mountain Race ở Sandy, Utah. Khi đó, cô hoàn thành cự ly 28 km sau 4 giờ 13 phút, xếp hạng 35 chung cuộc và đứng thứ tám ở nội dung nữ.

Seidel vốn được biết đến nhiều hơn với tư cách là một trong những chân chạy đường trường hàng đầu của Mỹ. Cô nổi lên từ rất sớm ở các giải việt dã quốc tế, nhiều lần đại diện tuyển Mỹ thi đấu tại Great Edinburgh International Cross Country và các giải vô địch châu lục. Năm 2020, Seidel giành suất dự Olympic Tokyo khi về nhì tại vòng tuyển chọn marathon Mỹ, trước khi gây tiếng vang lớn với HC đồng marathon tại Nhật Bản. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của nữ Mỹ ở nội dung này kể từ năm 2004.

Molly Seidel giành HC đồng nội dung marathon nữ Olympic Tokyo 2020 tại sân vận động Olympic, Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: Reuters

Sau Olympic Tokyo, Seidel tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích top 10 tại London Marathon, New York City Marathon và Chicago Marathon, đồng thời thiết lập nhiều cột mốc cá nhân. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô cũng bị gián đoạn bởi chấn thương, trong đó có nứt xương cùng, chấn thương hông, đầu gối và xương bánh chè, khiến cô nhiều lần phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với iRunFar, Seidel cho biết việc chuyển hướng sang chạy địa hình là cách để tìm sự cân bằng giữa khát vọng cạnh tranh và sức khỏe lâu dài. "Tôi đang cố gắng tìm con đường giúp mình gắn bó lâu nhất với môn thể thao này, và lắng nghe xem cơ thể thực sự phù hợp với điều gì", VĐV 31 tuổi nói.

Chiến thắng tại Bandera được xem là bước chạy đà quan trọng cho Black Canyon 100K ở Arizona vào tháng tới – giải đấu trao ba suất vào thẳng Western States 100, giải ultramarathon 100 dặm danh giá nhất thế giới, cho cả nam và nữ. Seidel cho biết cô hy vọng việc chuyển sang thi đấu ultrarunning sẽ giúp mình có cơ hội đứng trên vạch xuất phát Western States trong tương lai, đồng thời cân nhắc tham dự Javelina Jundred, một giải khác cũng trao suất vào thẳng Western States 100, vào cuối năm.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)