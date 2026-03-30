Runner Mỹ mất chức vô địch marathon vì xe dẫn đường

MỹBen Enowitz nghĩ rằng đường đua Modesto Marathon không đạt chuẩn, nhưng thực tế anh chạy sai lộ trình do dẫn đường và bị hủy kết quả.

Enowitz, 36 tuổi, đến từ Los Angeles, đang dẫn đầu cuộc đua hôm 22/3, cùng một xe đạp dẫn đường. Khi chạm mốc khoảng 21 km, anh được yêu cầu quay đầu. Tuy nhiên, điểm quay đầu này bị đặt sớm hơn khoảng 1,6 km so với quy định, vốn nằm ở mốc 22,5 km.

Enowitz cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 20 phút 10 giây. Tuy nhiên, dữ liệu từ ứng dụng Strava cho thấy anh chỉ chạy 39,65 km, thiếu khoảng 2,4 km so với cự ly marathon tiêu chuẩn 42,195 km. Ban đầu, Enowitz nghĩ rằng ban tổ chức thiết kế đường đua ngắn hơn, nhưng khi trở về khách sạn, anh phát hiện kết quả của mình đã bị hủy.

Dữ liệu từ ứng dụng Strava cho thấy Ben Enowitz chỉ chạy 39,65 km tại Modesto Marathon 2026.

Nếu chạy đúng lộ trình, Enowitz có thể hoàn thành cuộc đua trong khoảng 2 giờ 30 phút - thành tích gần như chắc chắn giúp anh giành suất tham dự Boston Marathon năm sau.

Tuy nhiên, chức vô địch được trao lại cho người về nhì là Lupe Palalia (San Jose) với thời gian 2 giờ 35 phút 49 giây. Ngay cả khi mất thêm 15 phút để hoàn thành 2,54 km còn lại, Enowitz vẫn có thể chiến thắng, nhưng ban tổ chức chỉ công nhận kết quả cho người hoàn thành đủ cự ly.

Theo Canadian Running Magazine, Enowitz đã đề nghị được khôi phục kết quả, song ban tổ chức chỉ hoàn lại lệ phí thi đấu và mời anh tham dự giải năm 2027.

Đây không phải lần đầu Modesto Marathon gặp sự cố liên quan đến điều phối đường đua. Năm 2022, CJ Albertson từng bị loại sau khi rẽ nhầm do xe cảnh sát dẫn đường, khiến quãng đường dài thêm khoảng 400 m. Sau khi khiếu nại, Albertson được khôi phục chức vô địch vì đã chạy quá cự ly quy định.

Trước năm 2024, cảnh sát địa phương đảm nhiệm vai trò dẫn đường cho giải. Tuy nhiên, để cắt giảm chi phí, ban tổ chức chuyển sang sử dụng tình nguyện viên. Giải năm 2025 diễn ra suôn sẻ, nhưng sự cố lại tái diễn trong năm 2026.

Jess McClain, Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat đều bị ảnh hưởng bởi sự cố tại giải half marathon Mỹ 2026 ngày 1/3. Ảnh: Instagram / jesstonn

Sự cố tương tự diễn ra tại giải vô địch half marathon Mỹ hồi đầu tháng, khi khi nhóm dẫn đầu nội dung bán marathon nữ tại giải vô địch quốc gia bị dẫn nhầm đường ở thời điểm còn khoảng 1,6 km. Hệ quả, ba VĐV Jess McClain, Emma Grace Hurley và Ednah Kurgat không về đích trong nhóm đứng bục và mất suất vào đội tuyển dự giải vô địch chạy đường bộ thế giới 2026.

Sau đó, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) phải đưa ra phương án đặc biệt: cho phép đội tuyển Mỹ đăng ký 7 VĐV (thay vì 4) ở nội dung này tại giải tổ chức ở Copenhagen vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ 4 người được tính thành tích tranh huy chương, còn 3 VĐV bị ảnh hưởng chỉ thi đấu với tư cách không tính điểm, không nhận thưởng nhưng vẫn được ghi nhận điểm xếp hạng thế giới.

Theo Canadian Running Magazine, với các runner dẫn đầu, việc xác định lộ trình không phải ưu tiên hàng đầu. Họ thường hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng dẫn đường - những người chịu trách nhiệm đảm bảo hướng chạy chính xác. Dù có thể nghiên cứu trước lộ trình, việc nhớ chi tiết từng khúc cua là điều không dễ, đặc biệt với những người lần đầu tham dự.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)