Runner mù chuẩn bị dự New York City Marathon 2023

MỹMột buổi sáng tại Công viên Trung tâm ở Manhattan, New York, hai người đàn ông chạy cùng nhau và một người va vào một phụ nữ, khiến cô thoáng tức giận, nhưng dần dịu đi khi nhìn thấy sợi dây buộc ngang lưng giữa hai người đàn ông.

Francesco Magisano, runner 28 tuổi va vào người phụ nữ, bị mù, và bạn chạy cùng Nev Schulman, 39 tuổi, đã xin lỗi về sự việc. Đấy là lần đầu hai người chạy cùng nhau nhằm chuẩn bị cho New York City Marathon Chủ nhật tuần này 5/11.

Magisano là một trong hơn 500 runner khuyết tật chạy cùng một người đồng hành để dẫn đường khi giải major cuối cùng trong năm 2023 diễn ra ngày 5/11.

Schulman (trái) song hành với Magisano trong một buổi tập tại Công viên Trung tâm Manhattan, chuẩn bị cho giải major cuối cùng trong năm New York City Marathon. Ảnh: NYT

New York City Marathon có loạt khó khăn đặc biệt với những runner mù và bạn chạy. Số lượng lớn khán giả lo hét và nhiều runner - lên tới 50.000 theo tính toán của ban tổ chức năm nay - gây khó khăn cho các runner trong việc dẫn bạn chạy bị mù chạy quãng đường 42,195 km.

Vì vậy, tại Công viên Trung tâm, Magisano và Schulman cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. "Bạn thích chạy bên nào hơn", Schulman hỏi Magisano khi họ đứng gần lối vào Công viên Trung tâm. "Tôi đánh răng bằng tay phải, nên tôi thích người chạy hướng dẫn bên phải", Magisano đáp.

Hai người cùng bước đi với sợi dây buộc quanh eo và tay phải Magisano đặt trên vai trái của bạn đồng hành. Đường chạy của New York City Marathon 2023 bắt đầu tại Đảo Staten, qua mọi quận trong thành phố và kết thúc tại Công viên Trung tâm ở Manhattan. "Họ đã lên địa điểm về đích. Vì vậy, sẽ có khán đài ở bên trái", Schulman nói và giúp Magisano cảm nhận phần nào khung cảnh.

Magisano mắc bệnh u nguyên bào võng mạc - một chứng bệnh hiếm - khi mới 10 tháng tuổi. Anh luôn có thị lực kém và đến lớp 9, anh mất thị lực hoàn toàn trong khoảng thời gian ba tuần. "Tôi đi bộ từ trường về nhà mỗi ngày và nhìn thấy những vạch kẻ trên đường phố mờ đi một chút", runner 28 tuổi kể.

Magisano chỉ bắt đầu chạy từ năm 2017, sau cuộc trò chuyện bất ngờ tại một cửa hàng tạp hóa ở Upper West Side của Manhattan. Anh đang đứng chống gậy trước chỗ bày ớt chuông - thực phẩm hữu ích và ưu thích của Magisano vì có thể ăn sống.

Rồi một người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ vào vai Magisano và nói. "Anh có chạy không?", Magisano nhớ lại câu hỏi mình nhận được. Người đàn ông lớn tuổi này sau đó kể về Achilles - nhóm VĐV khuyết tật gặp nhau hai lần một tuần để chạy bộ ở Công viên Trung tâm.

"Tôi luôn thích thử những điều mới. Tôi chưa từng chạy trong đời", Magisano bày tỏ. Ngay tuần đó, Magisano tới, tham gia chạy cùng Achilles. Không lâu sau, anh đăng ký tham gia cuộc thi marathon đầu tiên.

Magisano hiện đứng đầu các chi nhánh Achilles của Khu vực Metro Thành phố New York, và ngày 5/11 sẽ đánh dấu lần thứ sáu anh dự New York City Marathon. Mục tiêu của Magisano là đạt sub3:30, tức về đích dưới 3 giờ 30 phút. Hồi đầu năm, anh hoàn thành triathlon dài 517,5 km với bơi, chạy, đạp xe, trong ba ngày ở Florida.

Những VĐV khiếm thị được phép có tối đa hai người dẫn đường tại New York City Marathon. Những runner chạy cùng này không phải đóng phí tham dự, không tính điểm và không tính thời gian về đích chính thức. Họ phải đeo cùng số bib của người dẫn đường và không được đẩy hoặc kéo VĐV khiếm thị về phía trước, theo hướng dẫn của New York Road Runners - nhà tổ chức cuộc thi.

Magisano cùng một bạn chạy thuộc tổ chức Achilles trên đường chạy Boston Marathon 2023. Ảnh: Boston Marathon

Magisano sẽ chạy cùng hai người dẫn đường, với một người có nhiệm vụ đảm bảo rằng Magisano ăn uống đầy đủ trong suốt cuộc đua. Magisano thích chạy cùng một người dẫn đường mới và một người dẫn đường từng chạy cùng. "Điều đó khiến cuộc chạy trở nên thú vị", Magisano nói, rồi bảo với Schulman. "Bạn là người hướng dẫn mới, tức là người vui vẻ".

Schulman là nhà sản xuất và người dẫn chương trình "Catfish" trên MTV - một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ về sự thật và dối trá của việc hẹn hò trực tuyến. Anh được chọn làm runner dẫn đường tại giải năm nay vì muốn lần thứ bảy dự New York City Marathon trở nên khác biệt. Anh nhớ lại việc không đạt được tốc độ mong muốn và dần giảm tốc trong lần đầu chạy marathon.

"Tôi nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau 'Runner mù phía bên phải' và hai người dẫn đường một phụ nữ khoảng 50 tuổi băng qua tôi", Schulman kể, cho biết thêm sự việc khiến anh bẽ mặt và muốn trở thành người dẫn đường trong giải marathon.

Khi Schulman kể lại câu chuyện, một nhóm runner phía trước nghe được cụm từ 'runner mù' và đã tách ra để nhường đường cho anh và Magisano, khi tưởng Schulman đang nói chuyện với họ.

Nhưng một người phụ nữ, dường như bị mê hoặc bởi luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái cây gần đó, đã dừng lại giữa đường để chụp ảnh. Schulman nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Magisano và dịch cơ thể của anh sang phải để hướng anh đi vòng qua cô.

Theo Schulman, việc dự giải major cuối cùng trong năm với tư cách là runner dẫn đường mang lại trải nghiệm mới. Anh cho biết mục tiêu tại New York City Marathon 2023 chỉ đơn giản là điều hướng thành công, không gặp sự cố, đưa chính anh và Magisano về đích an toàn.

Người phụ nữ chụp ảnh không phải là trở ngại duy nhất mà Schulman và Magisano phải đối mặt. Anh cần tính toán cách di chuyển xung quanh những runner mà họ có thể vượt qua hoặc tránh những người đang chạy về phía mình. Runner dẫn đường này còn cảnh giác với những người đi bộ và người đi xe đạp đang cố gắng băng qua từ bên này sang bên kia đường. Có lúc, Schulman bảo Magisano cúi xuống để tránh một cành cây thấp.

"Nhiều lúc, thật khó để nghe những chỉ dẫn, thậm chí trong nhiều phút. Vì thế, có những lúc tôi phải chạy theo cảm giác", Magisano dự đoán về hành trình tại New York City Marathon, đồng thời cho biết anh sẽ tập trung vào cảm giác khuỷu tay và đầu gối của người dẫn đường. "Bạn có thể không thấy, nhưng lông trên cánh tay của chúng tôi giống việc kết nối tóc trong phim 'Avatar'. Chúng đồng bộ hóa vừa đủ để chúng tôi tạo ra một mối liên kết", Magisano nửa đùa nửa thật.

Magisano (thứ hai từ phải sang) cùng bạn đồng hành chụp ảnh giao lưu với hai chân chạy trước buổi shakeout run chuẩn bị cho New York City Marathon 2022. Ảnh: FBNV

Magisano cũng chủ động trong việc thi đấu. Anh không muốn chạy trên những vạch sơn trên đường, điều có thể khiến đường chạy không bằng phẳng. Vì vậy, anh nhắc người dẫn đường hướng dẫn di chuyển anh khỏi chúng. Magisano cũng muốn người dẫn đường thông báo về tốc độ đang chạy và quãng đường đã hoàn thành. Nhưng quan trọng nhất là an toàn cho cả hai.

Magisano cho biết các runner dẫn đường thường quên ăn và uống, điều có thể gây nguy hiểm do tốc độ cũng như khoảng cách họ chạy trong các thi chạy marathon. "Họ chỉ tập trung vào việc dẫn đường đến mức có lẽ phải hai tiếng đồng hồ họ vẫn chưa ăn gì", anh bày tỏ.

Magisano đã giúp hàng trăm VĐV khuyết tật và Achilles luôn tìm kiếm thêm thành viên. Magisano bông đùa rằng trước khi chạy, bài tập của anh là viết bài luận về lịch sử bóng đá. Giờ thì anh đã tập thể dục thực sự và xây dựng được một cộng đồng bạn bè vững mạnh. Và tất nhiên, có những bài học cuộc sống được rút ra từ việc chạy marathon.

"Bạn sẽ gặp khó khăn và cảm thấy đau đớn", Magisano nói. "Đó là sự ràng buộc với khuyết tật, khiến cuộc sống gặp khó khăn nhưng bạn phải vượt qua nó, nếu không bạn sẽ thất bại".

New York City Marathon ra đời năm 1970, là thành viên của hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors, và diễn ra cuối cùng trong năm, sau các giải ở Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago. Kỷ lục nam của New York City Marathon hiện là 2 giờ 5 phút 6 giây do VĐV Kenya Geoffrey Mutai lập năm 2011. Kỷ lục nữ là 2 giờ 22 phút 31 giây do chân chạy Kenya Margaret Okayo lập từ 2003.

New York City Marathon 2023 diễn ra lúc 8h giờ địa phương, tức 19h giờ Hà Nội ngày Chủ nhật 5/11.

Hồng Duy