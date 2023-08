Runner Malaysia học tiếng Việt qua các giải VnExpress Marathon

Murugan Subramaniam biết nhiều từ tiếng Việt nhờ tham gia các giải VnExpress Marathon tổ chức ở Quy Nhơn, Huế, TP HCM và giờ là Nha Trang.

Murugan Subramaniam (41 tuổi, gốc Malaysia) là một trong khoảng 300 runner nước ngoài góp mặt tại giải VnExpress Marathon Nha Trang. Anh tiết lộ đến thành phố biển từ ngày 10/8, tranh thủ đi nhận Bib đầu giờ chiều 11/8 để có thời gian khám phá cảnh sắc, phố phường và ẩm thực đặc trưng nơi đây.

"Tôi không thể nhớ hết mình đã tham gia bao nhiêu cuộc đua thuộc hệ thống VnExpress Marathon, chắc khoảng 8 lần. Ở các giải này tôi luôn là một trong những người mua Bib đầu tiên", Murugan Subramaniam nhẩm tính rồi khoe Bib 21km và túi race-kit vừa nhận. Chàng trai Malaysia thích không khí sôi động tại Quảng trường 2/4, người ra vào tấp nập, gương mặt ai cũng háo hức. Anh chủ động chào các "đồng run" và nhận lại nụ cười thân thiện những cú bắt tay, thậm chí có thêm nhiều bạn mới.

Lần thứ 9 Murugan Subramaniam tham gia một giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Ảnh: Lâm Thỏa

10 năm sống tại TP HCM, Subramaniam không thực sự rành tiếng Việt vì quá nhiều thanh sắc, hệ thống ngôn từ phức tạp. Tuy nhiên, nhờ những lần tham gia giải chạy ở Quy Nhơn, Huế, TP HCM hay Hà Nội, anh dần học và ghi nhớ một số từ mang sắc thái, biểu cảm tích cực như "giỏi lắm", "tốt lắm", "vui lắm"... Với Subramaniam, "cố lên" là từ ấm áp, thân thương nhất và là lời động viên cần thiết.

"Tôi nhớ những lần chạy mệt nhoài, khi băng qua các trạm tiếp nước hoặc cung có độ dốc, gập ghềnh, đội tình nguyện luôn rất nhiệt tình. Thay vì ngồi một chỗ, họ liên tục di chuyển, tay thoăn thoắt giao nước cho runner, miệng hô thật to 'cố lên'. Mỗi lần nghe được từ này, tôi hạnh phúc lắm, không thấy mệt mỏi nữa, như có thêm năng lượng để hoàn thành cuộc đua", runner Malaysia lý giải.

Cũng từ đó, Subramaniam thường nói "cố lên" bằng tiếng Việt với nhân viên, đồng nghiệp, người thân, kể cả runner anh gặp trên đường chạy. Anh còn tích cực nói "cảm ơn em", "đúng không", "hẹn gặp lại" và vô số từ học lỏm được từ "đồng run". Ngoài ra, khi trò chuyện với mọi người, anh luôn lồng ghép nhiều từ thuần Việt để thêm gần gũi như: "dear em", "hello em", "nice to meet you em" (rất vui được gặp em)...

Subramaniam khoe ảnh chụp ở backdrop bên ngoài Quảng trường 2/4. Ảnh: NVCC

Có nhiều lý do khiến Subramaniam mê VnExpress Marathon, trong đó, anh đánh giá cao khâu tổ chức, cung đường đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiều món quà, vật dụng hữu ích đi kèm. Anh thường tặng bạn bè áo finisher (dành cho vận động viên cán đích 21km, 42km).

"Tôi ấn tượng từ cách bố trí khu phát Bib, thiết kế vào đường này, ra lối khác khá dễ di chuyển, tránh được tình trạng dồn tắc quá nhiều người. Không gian thoáng đãng dù ngoài trời rất nóng. Đội hỗ trợ hùng hậu, sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi. Họ luôn chủ động hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi nhớ nhất giải chạy đêm ở Hà Nội, vì lỡ đăng ký size áo nhỏ, một tình nguyện viên đã xin số zalo và tìm cho tôi áo đúng size. Tôi yêu người Việt Nam vì thân thiện, tốt bụng, dễ kết nối", Subramaniam kể lại.

Ở mỗi cuộc đua, Subramaniam luôn đặt ra mục tiêu cụ thể và nỗ lực đạt được. Anh lý giải không phải vượt qua thành tích của ai, không so sánh với bất kỳ runner nào, mà chỉ cần cải thiện kỹ năng bản thân. "Tại Nha Trang lần này, tôi muốn vượt qua kỷ lục cá nhân - 2 giờ 27 phút (21km) - vừa lập tuần trước ở Đà Nẵng", anh nói thêm.

Runner 41 tuổi khoe ảnh nhận huy chương 21km tại giải VnExpress Marathon Quy Nhơn hồi tháng 6. Ảnh: NVCC

VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang thi đấu lúc 3h ngày 13/8. Giải có 11.000 runner, tăng đáng kể so với 8.500 của năm ngoái. Xuất phát từ Quảng trường 2/4, runner cả 4 cự ly sẽ được chạy trên những cung đường hiện đại của phố biển Nha Trang từ vùng nội đô, cho đến cảnh thiên nhiên hùng vĩ khi ra ngoại thành, chinh phục đèo Lương Sơn. Mùa giải đầu tiên đã tạo ra một làn sóng mạnh chưa từng có cho phong trào chạy tại thành phố và trong toàn tỉnh Khánh Hòa.

Thi Nguyên