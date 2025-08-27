Runner khám phá cảnh sắc Nha Trang trên cung đường VnExpress Marathon

Từ quảng trường trung tâm, VĐV cự ly 42 và 21km chạy về hướng Bắc. Ở cổng phía Nam, nhóm runner 5, 10 km chạy theo hướng ngược lại, tỏa đi khắp ngả đường, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Đặc biệt, VĐV 10 và 21km cùng xuất phát lúc 4h, tạo ra đám đông gần 7.000 người khi Nha Trang chuẩn bị đón bình minh.