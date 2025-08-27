Runner khám phá cảnh sắc Nha Trang trên cung đường VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Libera Nha Trang mùa thứ tư diễn ra ngày 24/8. Bốn cự ly xuất phát tại quảng trường 2/4, nơi có tháp Trầm Hương - biểu tượng văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
Từ 1h, khu vực này đã sôi động khi các runner 42km tập trung để khởi động, chụp ảnh check-in trước cuộc đua. Như thường lệ, đây là cự ly mở màn cuộc đua khi xuất phát lúc 2h30.
VĐV thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ xuất phát. Là hoạt động chính thức của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VnExpress Marathon Libera Nha Trang sắp xếp để VĐV chào cờ, hát Quốc ca trước giờ thi đấu nhằm nâng cao tinh thần.
Từ quảng trường trung tâm, VĐV cự ly 42 và 21km chạy về hướng Bắc. Ở cổng phía Nam, nhóm runner 5, 10 km chạy theo hướng ngược lại, tỏa đi khắp ngả đường, tạo nên khung cảnh ấn tượng.
Đặc biệt, VĐV 10 và 21km cùng xuất phát lúc 4h, tạo ra đám đông gần 7.000 người khi Nha Trang chuẩn bị đón bình minh.
Cầu Trần Phú nằm trong lộ trình cự ly 21 và 42km. Cây cầu bắc qua sông Cái, được nhiều người dân, du khách lựa chọn để ngắm cảnh, đặc biệt lúc hoàng hôn hoặc ban đêm khi được chiếu sáng bởi hệ thống đèn LED.
Bên cạnh vai trò kết nối giao thông, cầu Trần Phú còn là biểu tượng kiến trúc hiện đại của phố biển.
Đoàn runner chạy ngang qua nhà thờ giáo xứ Ba Làng. Công trình này được khánh thành năm 2022 với phong cách kết hợp giữa phương Đông và phương Tây.
Đường phố Nha Trang rực sáng ánh đèn trong ngày tổ chức VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa cho biết tạo mọi điều kiện và muốn sự kiện trở thành thương hiệu du lịch kết hợp thể thao của tỉnh.
Khu đô thị biển Libera Nha Trang đón các VĐV 21 và 42km. Tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng trong khu này là điểm mới trong cung đường của giải năm nay.
Nhà hát Đó thuộc khu đô thị biển Libera là biểu tượng kiến trúc mới của phố biển. Công trình lấy cảm hứng từ chiếc đó của ngư dân, được trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam là "Nhà hát có kiến trúc bản địa độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc Đó lớn nhất Việt Nam".
Ngoài điểm nhấn kiến trúc, nhà hát Đó còn nổi bật với chương trình nghệ thuật "Rối Mơ" (Life Puppets). Chương trình kết hợp giữa múa rối nước cổ truyền và các loại hình rối hiện đại như rối dây, rối hoạt hình, múa đương đại, cùng âm nhạc dân tộc được phối khí sáng tạo.
Đèo Lương Sơn - đặc sản của đường chạy Nha Trang - nhìn từ trên cao. Từ trên đèo, runner có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh Nha Trang lúc bình minh lên.
Năm nay, đèo Lương Sơn chỉ có trong cung đường 42km, với chiều dài khoảng 7 km. Ngày thi đấu, đoạn đường đèo này được khóa hoàn toàn, nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV và nâng cao trải nghiệm.
Từ trên đèo cũng có thể ngắm nhìn khu đô thị biển Libera Nha Trang trước khi quay đầu về đích tại trung tâm.
Khi trời sáng, đông đảo VĐV về đích tại Quảng trường bên biển. Nhiều người chọn tắm biển sau race như liệu pháp phục hồi thể lực và tinh thần sau một chặng đua dài.
VnExpress Marathon Libera Nha Trang khép lại lúc 11h ngày 24/8 sau lễ trao giải.
Lan Anh