Hy LạpFotis Zisimopoulos, từng bốn lần vô địch giải ultramarathon Spartathlon, tập luyện bằng cách chạy ba cự ly marathon trong cùng một ngày, tất cả trên sân điền kinh ở Agrinio, thành phố nơi anh sinh sống.

Buổi sáng, lúc 7h30, anh chạy 45 km trong 2 giờ 56 phút 30 giây, đạt pace 3:55, tức chạy 1 km trong 3 phút 55 giây.

Buổi chiều 14h00, anh tiếp tục với 43 km trong 2 giờ 54 phút 43 giây, đạt pace 4:00. Và kết thúc ngày ở 19h00, Fotis hoàn thành 42 km trong 2 giờ 59 phút 37 giây với pace 4:15.

Tất cả đều chạy vòng quanh sân điền kinh, từng vòng một, thể hiện sức bền thể chất và tinh thần phi thường.

Runner Hy Lạp chạy ba cữ marathon trong một ngày Fotis Zisimopoulos chạy ba cữ marathon trong một ngày.

Zisimopoulos là một trong những gương mặt tiêu biểu của ultrafondo - các cuộc chạy đường dài vượt quá cự ly marathon (42,195 km), có thể lên đến 100 km, 246 km như Spartathlon, hoặc thậm chí chạy liên tục 24-48 giờ.

Runner này từng bốn lần vô địch Spartathlon - cuộc chạy ultramarathon 246 km từ Athens tới Sparta, Hy Lạp - và từng phá kỷ lục tồn tại 39 năm, hoàn thành cự ly dưới 20 giờ vào năm 2023, với 19 giờ 55 phút 2 giây.

Ngoài Spartathlon, Fotis còn góp mặt trong top 3 tại nhiều giải ultra trail danh tiếng như Transgrancanaria, Ultra Sierra Nevada hay Tenerife Bluetrail.

Fotis Zisimopoulos phá kỷ lục Spartathlon 2023, hoàn thành 246 km trong 19 giờ 55 phút 2 giây. Ảnh: Amna

Fotis là sĩ quan cảnh sát, ăn chay và có tính cách kín đáo. Anh được biết đến với biệt danh "El Fantasma" (Bóng ma) vì thường luyện tập vào giờ khuya, ít xuất hiện trước công chúng.

"Nhiều khi tôi ra sân lúc 2h sáng khi gia đình còn đang ngủ và trở về kịp ăn sáng", Fotis tiết lộ. Anh cũng từng đăng trên mạng xã hội các hoạt động chạy 100 km với pace 4:15, chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cự ly siêu dài.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)