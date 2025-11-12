Runner Hàn Quốc bị xe tải tông khi đang dẫn đầu cuộc đua marathon

Hàn QuốcMột VĐV trẻ có thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giờ 13 phút bị xe tải tông và chết não khi đang chạy dẫn đầu giải Yeokjeon Marathon, ngày 10/11.

Theo cảnh sát tỉnh Bắc Chungcheong, vụ việc xảy ra lúc 10h08 ngày 10/11 tại giải chạy được tổ chức ở xã Dong-i, huyện Okcheon.

Một VĐV ngoài 20 tuổi, thuộc đội thể thao thành phố Cheongju, đang chạy trong làn thứ hai thì bị xe tải 1 tấn bất ngờ chuyển làn, lao qua xe cảnh sát và tông trúng. Tài xế là một người đàn ông 80 tuổi.

Cú va chạm khiến runner bị chấn thương sọ não, được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện ở Daejeon. Sau hơn 6 tiếng cấp cứu, bác sĩ xác nhận anh đã chết não.

Nhân viên và người liên quan chạy đến hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trong giải marathon tổ chức ngày 10/11 tại huyện Okcheon, tỉnh Bắc Chungcheong. Bên phải là xe cứu thương chở vận động viên bị thương. Ảnh: chụp từ bản tin MBC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế không sử dụng rượu hay ma túy, và khai rằng "không nhìn thấy phía trước và đổi làn để nhường đường cho xe khác". Sau khi hoàn tất thẩm vấn, ông đã gặp cha mẹ nạn nhân tại đồn cảnh sát để bày tỏ sự hối lỗi. Người này đã bị khởi tố theo Luật Xử lý Đặc biệt về Tai nạn Giao thông.

Khi tai nạn xảy ra, VĐV đang dẫn đầu nhóm, còn xe tuần tra của cảnh sát hộ tống phía trước cách khoảng 20-30 mét. Lúc đó, đường không quá đông phương tiện. Cảnh sát ước tính chiếc xe tải đã lao vào VĐV ở vận tốc khoảng 57 km/h.

Giải Yeokjeon Marathon chỉ cho phép đại diện các thành phố và quận tham dự, nên mỗi lượt chỉ có 9 VĐV chạy cùng lúc và chỉ một trong hai làn đường được phong tỏa. Không có rào chắn bảo vệ giữa làn xe và làn chạy, khiến vụ tai nạn trở nên khó tránh khỏi.

VĐV gặp nạn mới gia nhập đội thể thao thuộc chính quyền thành phố Cheongju tháng 8 và được xem là một tài năng triển vọng khi liên tục đạt thành tích cao ở nhiều giải marathon. Anh dự kiến chuyển đội trong năm tới. Giải đấu lần này do Liên đoàn Điền kinh Chungcheong Bắc tổ chức, là cuộc thi liên huyện kéo dài ba ngày, nhưng đã bị hủy ngay sau tai nạn.

Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng. Nam diễn viên Jin Tae-hyun, người nổi tiếng với tình yêu dành cho chạy bộ, đã chia sẻ bài báo về vụ việc lên mạng xã hội kèm lời tiếc thương: "Đây là VĐV trẻ đầy nhiệt huyết, từng hoàn thành Dong-a Marathon năm nay với thành tích 2 giờ 13 phút. Tôi không thể tin rằng ở một giải marathon chính thức, chỉ có một làn đường được chặn".

Jin kêu gọi người hâm mộ cầu nguyện cho VĐV và gia đình, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng đội của anh. Nam diễn viên 44 tuổi vốn nổi tiếng là người đam mê marathon. Sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp, Jin chọn chạy bộ để hồi phục thể lực và sau đó tiếp tục tham dự nhiều giải chạy trong và ngoài nước. Anh cũng từng làm bình luận viên cho các sự kiện marathon, đồng thời là người tích cực thúc đẩy văn hóa chạy bộ lành mạnh tại Hàn Quốc.

Jin Tae-hyun đăng chia sẻ bài báo về vụ việc lên mạng xã hội kèm lời tiếc thương đến VĐV gặp nạn. Ảnh: Chosun

Theo tờ SGsegye, khi số lượng giải marathon tại Hàn Quốc tăng nhanh, các vụ tai nạn cũng ngày càng nhiều. Theo dữ liệu do nghị sĩ Park Jung-ha (đảng Quyền lực Nhân dân) công bố từ cảnh sát quốc gia, Hàn Quốc tổ chức 254 giải marathon trong năm ngoái, tăng gấp 13 lần so với năm 2020 (19 giải). Tổng cộng đã có 179 vụ tai nạn liên quan đến marathon kể từ năm 2020, trong đó 40% (63 vụ) xảy ra riêng trong năm ngoái.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái tại Gimhae (tỉnh Gyeongsang Nam), một VĐV nam ở độ tuổi 20, thuộc đoàn thể thao tỉnh Gyeonggi, cũng bị ôtô tông khi đang thi đấu nội dung half marathon tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Anh bị chấn thương khớp chân trái và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Khi đó, tài xế hơn 70 tuổi điều khiển xe ở làn thứ ba, rẽ phải rồi bất ngờ đi vào làn thứ hai đang bị cấm để phục vụ thi đấu. Dù nhân viên điều phối đã ra hiệu cho xe quay lại làn thứ ba, ông vẫn đâm vào người phía trước. Tài xế khai với cảnh sát rằng đã thấy VĐV nhưng không kịp tránh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết sẽ sửa đổi Luật Phát triển Thể thao Quốc dân trong năm nay, mở rộng trách nhiệm quản lý các sự kiện thể thao cho chính quyền địa phương và bổ sung các điều khoản xử phạt nếu không tuân thủ quy định an toàn.

Hồng Duy (theo Chosun)