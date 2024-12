'Runner giải IAV Run to Safe thể hiện trách nhiệm cộng đồng qua bước chạy'

Chiến dịch IAV Run to Safe gắn việc rèn sức khoẻ cá nhân với trách nhiệm cộng đồng, theo ông Ngô Trung Dũng - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đại diện ban tổ chức giải.

Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến IAV Run to Safe 2024 do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng vRace và FPT Online tổ chức, diễn ra từ 15/9-15/12. Theo ông Ngô Trung Dũng, đây là lần đầu tiên Hiệp hội tổ chức giải chạy trực tuyến cho cán bộ nhân viên, tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, với mục đích rèn luyện sức khoẻ và quyên góp hỗ trợ các bệnh nhi ung thư thông qua dự án "Mặt trời Hy vọng".

Sau ba tháng, giải thu hút 2.418 VĐV tham gia. Mỗi lượt đăng ký thanh toán 25.000 đồng, qua đó, dự án huy động hơn 60 triệu đồng. "Dù lượng VĐV và số tiền quyên góp chưa lớn như kỳ vọng, chiến dịch vẫn mở nhiều hy vọng, thúc đẩy thói quen rèn luyện thể thao thường xuyên và là cơ hội để mỗi cán bộ, nhân viên ngành bảo hiểm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", ông Ngô Trung Dũng chia sẻ.

Cùng vRace lên phương án tổ chức từ những ngày đầu, ông Dũng đánh giá sự kiện có tính lan toả trong ngành bảo hiểm. Theo thống kê, nhóm VĐV đạt giải hầu hết duy trì trung bình 30km mỗi ngày trong ba tháng.

"Đây cũng là hành trình vượt qua giới hạn bản thân của nhiều anh chị em cán bộ nhân viên. Có những người chưa từng chạy trước đó, qua giải đấu, duy trì thói quen chạy 8-10km mỗi ngày. Cũng có những câu chuyện cán bộ nhân viên đồng hành cùng giải vì từng có người thân là bệnh nhân ung thư, truyền cảm hứng đến nhiều đồng nghiệp... Tất cả đều có ý nghĩa tiếp thêm chút sức mạnh đến các gia đình bệnh nhi ung thư", ông Dũng nói.

Phong trào chạy bộ ở các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển mạnh trong những năm gần đây. Ảnh: IAV

Để có được sự hưởng ứng này, Phó tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm cho biết đã gửi thư kêu gọi đến các doanh nghiệp, hội viên trên toàn quốc. Hiệp hội thành lập nhóm zalo để xử lý những vấn đề phát sinh để đảm bảo giải diễn ra công bằng, chất lượng. "Hàng tuần, ban tổ chức tổng hợp kết quả, gửi tới các doanh nghiệp có VĐV tham gia giải để cùng nắm bắt được diễn biến giải đấu", ông Dũng thông tin.

Từ những kết quả này, Hiệp hội Bảo hiểm cho biết sẽ xem xét, tổ chức các hoạt động, dự án tương tự trong tương lai.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) đơn vị hỗ trợ hội viên, tư vấn phản biện, tuyên truyền chính sách pháp luật có liên quan đến bảo hiểm. Trước đó, tổ chức này đã có nhiều chương trình đồng hành với các hoạt động từ thiện của hội viên như tư vấn, khám bệnh miễn phí cho người dân, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi, tặng xe đạp cho học sinh ở những nơi còn khó khăn, xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Theo ông Ngô Trung Dũng, các doanh nghiệp bảo hiểm, hội viên hiệp hội đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động này.

Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến IAV Run to Safe 2024 do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng FPT Online tổ chức trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace. Với thông điệp "Run to Safe", ban tổ chức mong muốn kết nối mọi người thông qua vận động, duy trì thói quen rèn luyện thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh.

Sau ba tháng, ban tổ chức đã tìm ra 66 cá nhân, đội nhóm có thành tích xuất sắc và trao các phần quà khích lệ.

Lan Anh