Runner Ê đê vô địch VnExpress Marathon sau khi mất cha

Về nhất 10km VnExpress Marathon Libera Nha Trang sáng 24/8, Y Glap Niê vội về quê, đặt huy chương cạnh di ảnh người cha vừa qua đời.

Sáng 24/8, 13.000 runner tham gia VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Ở cự ly 10km, Y Glap Niê, chàng trai người Ê Đê đến từ Buôn Hồ (Đắk Lắk), về đầu tiên với thành tích 35 phút 28 giây. Sau anh là Trần Minh Tú với 36 phút 07 giây và Thanh Bình 36 phút 13 giây. Suốt chặng đua, Y Glap giữ dáng vẻ cần mẫn, khuôn mặt trầm lặng.

Y Glap Niê trên đường chạy VnExpress Marathon Nha Trang. Ảnh: VnExpress Marathon

Khi vượt qua vạch đích và trở thành nhà vô địch, Y Glap Niê không giơ tay ăn mừng hay nán lại đợi những đồng đội. Anh rời đường đua, lấy đồ từ khu vực hỗ trợ rồi lên xe trở về quê. Ít ai biết, vài tiếng trước giờ xuất phát, anh đã nhận tin cha qua đời vì ung thư sau nhiều tháng chống chọi. Runner Ê Đê muốn nhanh chóng trở về để đặt huy chương bên di ảnh, hoàn thành lời hứa với cha trước lúc ra đi.

Y Glap kể lại, sáng hôm rời nhà đi Nha Trang, anh vào phòng nắm tay cha và nói: "Cha ơi, con đi thi đấu nhé". Người cha khẽ gật đầu. "Bệnh tình của cha ngày càng nặng. Tôi đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn hy vọng cha sẽ còn sống để đợi tôi mang quà về", anh nói.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi vừa nhận bib ở Nha Trang, Y Glap bất ngờ nhận điện thoại từ gia đình báo cha đã qua đời. Đứng trước lựa chọn ở lại thi đấu hay về nhà ngay để lo hậu sự cho cha, chàng trai Ê đê đã chọn bước ra vạch xuất phát, nén nỗi đau vào từng bước chạy.

Y Glap Niê (bib 60288) đứng trước vạch xuất phát 10km. Ảnh: VnExpress Marathon

"Trước khi đi, tôi đã hứa mang quà là tấm huy chương về cho cha. Khi còn sống, ông cũng luôn mong tôi là người mạnh mẽ", anh nói. Buổi tối trước khi thi đấu, Y Glap không ngủ, cũng không dám kể với đồng đội chuyện cha anh qua đời vì sợ mọi người lo lắng, ảnh hưởng tâm lý thi đấu.

Tâm trí của Y Glap đầy những suy tư khi đứng chờ hiệu lệnh xuất phát. "Tôi chỉ biết cầu mong cha phù hộ để không gặp trắc trở, đủ bình tĩnh và bản lĩnh để không vấp ngã, chạy thật nhanh về đích rồi về với ông", nam runner kể với giọng nghẹn ngào.

Sau khi về đến nhà, Y Glap thắp hương, đặt huy chương cạnh di ảnh cha và báo cáo với ông đã hoàn thành lời hứa. Câu chuyện cảm động của anh sau đó lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều runner biết tới và chia sẻ.

Y Glap Niê bắt đầu chạy bộ từ năm 2010, sau khi về thứ 5 cự ly 5km ở một giải việt dã cấp tỉnh . Thành tích ấy khơi dậy trong anh niềm yêu thích bộ môn này. 12 năm qua, Y Glap duy trì thói quen dậy từ 4h30, tập luyện trên những con đường đất đỏ bazan Buôn Hồ, rồi trở về làm việc khi mặt trời vừa lên. Nam runner tập theo giáo án do VĐV Đỗ Quốc Luật soạn trước VnExpress Marathon Libera Nha Trang và thu về thành quả.

Y Glap hiện sinh hoạt cùng CLB 47 Runners. Năm 2025 chứng kiến những thành công của nam runner khi đạt top 1 5km giải Half Marathon Buôn Hồ, top 2 (10km) - Giải Marathon Đắk Nông, Top 3 (10km) - Giải Half Marathon Buôn Ma Thuột...

VnExpress Marathon Libera Nha Trang là giải đấu lớn đầu tiên Y Glap góp mặt. Anh hy vọng thành tích tại đây sẽ là bệ phóng để bản thân chuyển sang cự ly 21km vào năm sau và đạt thành tích tốt.

Lan Anh