Runner đổ xô trải nghiệm đo sóng não tại Giải chạy đêm Hà Nội

Đo sóng não (Brainwave) là công nghệ lần đầu Puma mang đến thị trường Việt Nam, cho phép runner VnExpress Marathon Hanoi Midnight trải nghiệm miễn phí tại khu vực gian hàng. Để tham gia, runner sẽ chọn một đôi giày Puma phù hợp, bước lên máy chạy và đeo thiết bị cảm biến ở vùng đầu.

Runner sau đó vừa chạy trên máy vừa nhìn vào màn hình với rất nhiều hình ảnh chuyển động liên tục.