Runner đổ xô trải nghiệm đo sóng não tại Giải chạy đêm Hà Nội

Đo sóng não (Brainwave) là công nghệ lần đầu Puma mang đến thị trường Việt Nam, cho phép runner VnExpress Marathon Hanoi Midnight trải nghiệm miễn phí tại khu vực gian hàng. Để tham gia, runner sẽ chọn một đôi giày Puma phù hợp, bước lên máy chạy và đeo thiết bị cảm biến ở vùng đầu.
Runner sau đó vừa chạy trên máy vừa nhìn vào màn hình với rất nhiều hình ảnh chuyển động liên tục.
Trong suốt quá trình chạy - từ lúc nghỉ ngơi, chạy nhẹ, tăng tốc cho đến sau khi hoàn thành - thiết bị sẽ ghi lại hoạt động điện não thông qua ba nhóm sóng chính: Beta, Alpha và Theta, phản ánh mức độ tỉnh táo, cảm giác thư giãn và trạng thái "đắm chìm" khi vận động.
Dữ liệu sóng não được hệ thống chuyển đổi theo thời gian thực (real-time), tạo thành Brainwave Art - hình ảnh chuyển động mô phỏng trực tiếp trạng thái não bộ của mỗi runner. Mỗi tác phẩm hoàn toàn khác nhau, bởi không có hai nhịp sóng não nào giống nhau.
Kết thúc trải nghiệm, runner quét mã QR để xem và tải về tác phẩm Brainwave Art cá nhân của mình, đồng thời có thể chia sẻ lên mạng xã hội cùng thông điệp: "Mỗi bước chạy là một câu chuyện".
Trong chiều 28/11, hàng trăm lượt runner đã xếp hàng chờ trải nghiệm công nghệ này. Đa số nhận xét mới lạ, lần đầu được trải nghiệm trong khuôn khổ một giải đấu VnExpress Marathon.
Đại diện Puma cho biết hoạt động là cách thương hiệu thể hiện cam kết đồng hành cùng 10.000 runner chạy đêm. Mỗi runner khi trải nghiệm đều có "bức tranh riêng" được tạo nên từ cảm xúc, trạng thái của cơ thể. "Nhờ đó, họ có thể thấu hiểu bản thân, chinh phục cuộc đua với tinh thần và thể trạng tối ưu nhất", vị đại diện nói.
Ngoài đo sóng não, thương hiệu còn trưng bày, giới thiệu những bộ sưu tập giày chạy mới nhất tại thị trường Việt Nam, nổi bật là dòng Nitro. Dòng giày chạy chú trọng trọng lượng siêu nhẹ, tính đàn hồi, được thiết kế với nhiều mẫu dành riêng cho cả người mới lẫn VĐV thành tích cao.
Runner ngoại quốc tìm hiểu sản phẩm Puma Nitro trưng bày bên trong gian hàng.
Nhân viên Puma tư vấn giày chạy hiệu suất cao cho runner cần tối ưu thành tích.
Bên trong gian hàng là khu trải nghiệm, còn không gian bên ngoài trở thành điểm check-in được runner yêu thích khi thiết kế như một hộp giày khổng lồ mang sắc đỏ nổi bật.
Runner check-in với gian hàng mô phỏng hộp giày của Puma tại VM Hanoi Midnight 2025. Nhiều runner cho biết ấn tượng với thiết kế cùng màu sắc, được ví như "ánh lửa", xua đi cái lạnh mùa đông Thủ đô. Gian hàng sẽ mở cửa trong hai ngày 28-29/11.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma khởi tranh từ 0h5, ngày 30/11. Xuất phát từ khu vực Công viên Thống Nhất, các cự ly sẽ qua các tuyến phố đẹp nhất Thủ đô, ngang nhiều công trình biểu tượng như Tháp Rùa, Nhà hát lớn, cầu Long Biên... Nhiệt độ ngày đua khoảng 14 độ C.
Với sự đồng hành của Puma, giải mang thông điệp "Go Wild Hà Nội", cổ vũ runner chạy vì niềm vui, tận hưởng nhiều hơn trên đường chạy đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của phố phường Thủ đô lúc nửa đêm.
Hoài Phương