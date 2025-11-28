'Runner dễ chuột rút, căng cơ nếu không giữ ấm khi chạy đêm'

Bác sĩ Bùi Phú Trưởng, đội trưởng y tế VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, cảnh báo nguy cơ chuột rút, căng cơ, hạ thân nhiệt khi thi đấu trong nền nhiệt 15 độ C.

Bác sĩ cho biết chạy đêm mùa đông khiến cơ thể mất nhiệt nhanh do gió lạnh và mồ hôi bốc hơi liên tục, làm tăng co rút cơ và giảm tuần hoàn ngoại vi. Runner cần khởi động kỹ, làm ấm các nhóm cơ dễ chuột rút như bắp chân, gân khoeo, đùi trước trong 5 đến 10 phút, sau đó chạy ngắn để nâng nhịp tim trước giờ xuất phát.

Nữ runner tham dự cự ly 21km tại VnExpress Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Thời tiết lạnh cũng khiến khả năng nhận biết cơ thể đang bị hạ thân nhiệt giảm đi, nhất là trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Dấu hiệu sớm gồm run kéo dài, tê đầu ngón tay, môi tái hoặc cảm giác choáng thoáng qua. Khi xuất hiện các biểu hiện này, runner nên giảm tốc hoặc tìm hỗ trợ y tế để tránh chấn thương.

Bác sĩ khuyến cáo runner duy trì vận động nhẹ cho đến thời điểm vào khu vực xuất phát, tránh đứng yên quá lâu khiến cơ thể lạnh trở lại. Việc giãn cơ tĩnh kéo dài không phù hợp trong thời tiết lạnh vì dễ gây căng cứng. Người có cơ địa lạnh hoặc chạy pace chậm có thể dùng dầu nóng để làm ấm cơ và khớp trước khi thi đấu.

Trong quá trình chạy, runner cần bổ sung đủ nước và điện giải, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi cơ thể chưa quen với nền nhiệt thấp. Bác sĩ Trưởng khuyên runner giữ pace thấp hơn mục tiêu vài kilomet để thích nghi dần, hạn chế tình trạng căng cơ hoặc chuột rút sớm.

Ngoài hạ thân nhiệt, runner cũng có nguy cơ tăng thân nhiệt nếu mặc quá nhiều lớp, chạy cường độ cao hoặc đổ nhiều mồ hôi nhưng không thoát nhiệt kịp. Tình trạng này ít gặp hơn vào mùa đông nhưng có thể xảy ra ở những người dễ nóng. Theo bác sĩ, runner không nên mặc quá dày; thay vào đó có thể sử dụng áo gió chạy bộ, khăn đa năng, găng tay, ống tay hoặc quần dài bó cơ để giữ ấm hợp lý.

Với miếng dán giữ nhiệt, bác sĩ cho rằng runner có cơ địa lạnh, người mắc hội chứng Raynaud hoặc từng đau cơ khi lạnh có thể dùng nhưng không đặt trực tiếp lên da và chỉ dán ở thân trên. Những người chạy pace cao hoặc dễ nóng nên tránh sử dụng để không gây phản tác dụng.

Lực lượng y tế do bác sĩ Bùi Phú Trưởng đứng đầu từng tham gia nhiều giải VnExpress Marathon. Ảnh: VnExpress Marathon

Chạy đêm mùa đông khiến tuần hoàn máu dồn vào trung tâm, mạch ngoại vi co lại, làm nhịp tim nền thấp hơn nhưng dao động mạnh khi tăng tốc. Theo bác sĩ Trưởng, runner có thể tăng huyết áp thoáng qua đầu buổi và tụt huyết áp cuối race nếu thiếu nước hoặc dừng đột ngột sau khi về đích. Để hạn chế, runner nên uống 200 đến 300 ml nước có điện giải trước khi chạy, duy trì pace ổn định và tiếp tục đi bộ vài phút sau khi về đích thay vì dừng lại ngay.

Toàn bộ cung đường VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma có 22 trạm hỗ trợ, trong đó 15 trạm gồm nước và y tế, cùng xe lưu động và xe cấp cứu túc trực. Lực lượng này di chuyển liên tục để hỗ trợ runner trong trường hợp cần thiết.

Giải diễn ra giữa không gian đặc trưng của Hà Nội về đêm, đưa runner đi qua các địa điểm như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện nét cổ kính xen lẫn hiện đại của Thủ đô.

Lan Anh