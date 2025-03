Runner chạy đường tắt, bị hủy kết quả tại Tokyo Marathon

Nhật BảnDaria Yadernaya, runner nữ người Nga đạt thành tích tốt nhất tại Tokyo Marathon 2025, bị hủy kết quả (disqualified) vì gian lận.

Trên đường chạy tại Tokyo ngày 2/3, Yadernaya về đích khi đồng hồ điểm 2 giờ 46 phút 42 giây. Cô là nữ VĐV người Nga đạt thành tích tốt nhất và đứng thứ 47 chung cuộc.

Daria Yadernaya không có thành tích ở các mốc 5 km, 10 km và 25 km.

Ban tổ chức nhận thấy bất thường, khi runner người Nga bỏ qua thảm đọc chip (check-point) ở các mốc 5 km, 10 km và 25 km. Nhận thấy có dấu hiệu gian lận, ban tổ chức đã hủy kết quả của Yadernaya.

Tình huống này dẫn đến thành tích của Yadernaya ở các giải major như Boston, New York, Berlin, London và Chicago trong 3 năm qua cũng bị xem xét lại. Dữ liệu sơ bộ cho thấy runner người Nga gian lận có hệ thống.

Ngoại trừ Boston, Yadernaya được cho luôn chạy đường tắt, rút ngắn quãng đường từ 8 đến 12 km để cải thiện thành tích. Cô tính toán trước lộ trình và sử dụng điện thoại để định vị, dẫn đường, hay thậm chí còn đi tàu điện ngầm.

Daria Yadernaya khoe huy chương sau khi hoàn thành Tokyo Marathon 2025.

Sự việc gây chú ý bởi Yadernaya là giảng viên tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO). Đây là trường đại học của Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời là trung tâm lừng danh đào tạo sau đại học và nghiên cứu. MGIMO giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Nga và đào tạo cán bộ cho Bộ ngoại giao nước này.

Năm 2016, Yadernaya xuất bản cuốn sách bằng tiếng Anh có tựa đề "Running slowly and calmly: winning a race from last place. From 700 m to a marathon in 9 months" (Chạy chậm và tĩnh tâm: Chiến thắng cuộc đua từ vị trí cuối cùng. Từ 700m đến marathon trong 9 tháng). Trong sách, Yadernaya đưa ra một số mẹo để hoàn thành cự ly 42,195 km.

Daria Yadernaya xuất bản sách năm 2016.

Tokyo Marathon ra đời từ 2007, là giải đấu khởi đầu mùa 2025 của World Marathon Majors - hệ thống 7 giải chạy danh giá nhất hành tinh. Các giải tiếp diễn ra ở Boston ngày 21/4, London ngày 27/4, Sydney ngày 31/8, Berlin ngày 21/9, Chicago ngày 12/10, New York City ngày 2/11.

Ở nội dung nam năm nay, Tadese Takele (Ethiopia) về nhất với 2 giờ 3 phút 23 giây - thành tích cá nhân tốt nhất của anh và là thông số tốt thứ năm trong lịch sử Tokyo Marathon. Ở nội dung nữ, nhà vô địch năm ngoái Sutume Kebede bảo vệ thành công ngôi vị khi đạt 2 giờ 16 phút 31 giây.

Kỷ lục thành tích Tokyo Marathon hiện đều thuộc về các nhà vô địch giải năm ngoái là Benson Kipruto với 2 giờ 2 phút 40 giây và Sutume Kebede với 2 giờ 15 phút 55 giây.

Hồng Duy