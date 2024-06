Runner chạy cùng thú cưng tại giải Me & Pet Run

Runner có thể mang theo thú cưng, mascot, gấu bông khi thi đấu giải Me & Pet Run, diễn ra ngày 25/8 tại TP HCM.

Me & Pet Run 2024 có hai cự ly là 4,21 và 12,4km, quy mô dự kiến 2.000 VĐV. Cổng xuất đặt tại khu Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Thủ Đức. Nói về lý do chọn hai cự ly này, ban tổ chức cho biết, giải mang màu sắc vui nhộn, đồng hành với runner là các bạn thú cưng, nên số km mang ý nghĩa 4 cẳng 2 chân 1 hành trình.

Runner tập luyện để tham gia cuộc đua cùng thú cưng. Ảnh: Greenhat

Với cự ly 4,21 km, runner sẽ được chạy qua một phần đường số 96, Nguyễn Văn Kỉnh, Lâm Quang Ky, Trương Văn Bang, Quách Giai và về đích trên đường Sử Hy Nhan. Cung đường của cự ly 12,4 bao gồm các đường nằm trong lộ trình của cự ly 4,21km. Ban tổ chức bố trí trạm tiếp sức dọc đường, khu vực phục hồi sau race, cung cấp nước, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cả VĐV lẫn thú cưng. Để đăng ký tham dự giải, runner có thể truy cập website của ban tổ chức hoặc các ứng dụng Actiup, Irace, Ticketgo.

Runner có thể tham gia cuộc đua cùng thú cưng. Ảnh: Greenhat

Ngoài cuộc đua sáng 25/8, trước đó một ngày người tham gia còn có thể hòa mình vào các sự kiện bên lề tại expo. Workshop Pet Cưng - nơi các chuyên gia chia sẻ kiến thức và bí kíp chăm sóc thú cưng. Pet Roadshow là hoạt động vui chơi giải trí dành cho các con vật. Pet Fashion Show - nơi trình diễn thời trang thú cưng.

Không chỉ chạy bộ rèn luyện sức khỏe, người tham gia có thể quyên góp cho Four Paws (tổ chức phi chính phủ toàn cầu về phúc lợi động vật) và Paws International Clinic Da Nang & Hoi An (PIC Đà Nẵng) để hỗ trợ bảo vệ động vật.

VĐV có thể chạy trong bộ mascot hoặc ôm thú nhồi bông. Ảnh: Greenhat

"Me & Pet Run 2024 hướng đến cộng đồng chạy bộ và cộng đồng những người yêu động vật. Thông qua ý tưởng này, chúng tôi mong muốn kết nối những người yêu thể thao, lan tỏa lối sống lành mạnh, yêu thương động vật và trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống", đại diện BTC cho hay.

Sự kiện do công ty Cổ phần Nón Xanh - Greenhat tổ chức. Định hướng của đơn vị này là sáng tạo ra những giải chạy độc đáo. Do đó, runner tham dự Me & Pet Run có thể mang theo thú cưng, mascot, gấu bông hay bất cứ món đồ yêu thích nào để đồng hành trên đường chạy.

Lan Anh