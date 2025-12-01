Sải chân mạnh mẽ của các runner châu Phi tại VM Hanoi Midnight

Kipruto Kemboi, Takele Kure và Samuel Kalalei có phong cách vung chân khác nhau, nhưng đều tiếp đất gọn và ngắn, giữ thân trên ổn định.

Sải chân mạnh mẽ của các VĐV châu Phi tại VM Hanoi Midnight

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma diễn ra rạng sáng 30/11, thu hút 10.000 VĐV. Giải đấu đánh dấu 5 năm VnExpress Marathon có mặt tại Thủ đô. Giải đổi mới cung đường, đưa runner cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí mát lạnh đầu đông.

Năm nay, giải có sự đồng hành của thương hiệu Puma, mang thông điệp "Go Wild Hà Nội", cổ vũ runner chạy vì niềm vui, tận hưởng nhiều hơn trên đường chạy đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của phố phường Thủ đô lúc nửa đêm.

Hải Long