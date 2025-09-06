Runner Cần Thơ giảm 20kg, thoát nguy cơ bệnh tim nhờ chạy bộ

Cần ThơNguyễn Minh Hải, từng nặng gần 100 kg và có nhịp tim chỉ 33 lần/phút, cải thiện sức khỏe nhờ chạy trong căn phòng dài 4 met.

Năm 2022, Nguyễn Minh Hải, Phó Chánh văn phòng Sở Tài chính Cần Thơ, bước vào tuổi 45 với thân hình gần 100 kg và nhiều cảnh báo sức khỏe. Khám tại bệnh viện, anh được phát hiện nhịp tim chỉ 33 lần/phút, mức nguy hiểm có thể dẫn đến biến chứng tim mạch bất kỳ lúc nào.

Bác sĩ tư vấn đặt máy trợ tim trị giá khoảng 130-140 triệu đồng, thiết bị có tuổi thọ 20 năm. Trước chi phí cao và lo ngại cơ thể không thể thích nghi, anh quyết định từ chối phẫu thuật, tìm cách luyện tập thể thao để xây dựng lại nền tảng sức khỏe.

Nam runner mang màu áo Cần Thơ đến đường chạy VM Đà Nẵng hồi tháng 7. Ảnh: VnExpress Marathon

"Bác sĩ tư vấn cho tôi rất nhiều, trong đó có những phân tích về rủi ro. Tôi thì sợ mình không thể thích nghi với việc mang máy móc liên tục. Chi phí cao cũng khiến tôi băn khoăn. Cuối cùng, tôi đặt quyết tâm tự cải thiện sức khỏe thay vì nhờ vào máy móc. Khi ấy, phong trào chạy bộ đang phát triển. Tôi nghĩ mình có thể tìm hiểu và thử sức", anh Hải nhớ lại.

Trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, không thể ra công viên hay phòng gym, Minh Hải không bỏ buộc. Anh chạy vòng quanh trong căn phòng của mình dài chỉ 4 mét. Mỗi ngày, Hải chạy tới lui 90-120 phút với tốc độ khoảng 8 km/giờ. Đó là những buổi tập đầy thử thách, bởi chạy đi chạy lại trong không gian chật hẹp dễ gây nản lòng.

Sau một tháng rưỡi, cân nặng Hải giảm 13 kg, diện mạo thay đổi rõ rệt khiến đồng nghiệp bất ngờ khi gặp lại. "Tập luyện nhiều lại hạn chế ăn nhậu do giãn cách, cân nặng tôi giảm rất nhanh. Khi trở lại cơ quan, đồng nghiệp có người còn ngỡ tôi mắc bệnh gì đó", Minh Hải nhớ lại.

Đến nay, anh đã giảm tổng cộng hơn 20 kg, duy trì mức cân nặng ổn định và cảm nhận rõ sức khỏe cải thiện. Tại lần khám định kỳ gần nhất cách đây 8 tháng, nhịp tim khi nghỉ đạt khoảng 60 lần/phút, các chỉ số khác ổn định. Ở giải bán marathon tại Phan Thiết cuối tháng 8, Minh Hải hoàn thành cự ly 21 km với pace 5:05 phút/km, nhịp tim duy trì 135-140 lần/phút.

Runner đến từ miền Tây cũng thường xuyên đi giải trail. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để giữ thành quả, anh xây dựng lịch sinh hoạt nghiêm ngặt. Mỗi sáng, bài tập phải kết thúc lúc 6h15, nên tùy cự ly mà anh đặt báo thức từ 3h30 để khởi động và chạy. Có hôm, anh chia hai buổi sáng và chiều, tổng quãng đường đạt 160-180 km mỗi tuần. "Chạy đã thành một phần đời sống. Tôi không còn thấy đó là nghĩa vụ, mà là niềm vui mỗi ngày", Minh Hải nói.

Thay đổi này đồng nghĩa với việc anh từ bỏ nhiều thói quen cũ. Trước đây, với vai trò Phó chánh văn phòng, anh thường xuyên dự tiệc tiếp khách, sử dụng rượu bia. "Một buổi nhậu là mất một ngày tập, hôm sau cũng khó lấy lại sức", anh chia sẻ. Sau đó, anh xin lãnh đạo phân công công việc khác, tránh tham dự tiệc tùng, chấp nhận ảnh hưởng phần nào đến quan hệ xã giao để bảo toàn sức khỏe.

Gia đình ủng hộ, đồng nghiệp ghi nhận, cộng đồng runner địa phương cũng chọn Minh Hải làm Chủ nhiệm Cần Thơ Runners. Ngày 14/9 tới, khi VnExpress Marathon lần đầu tổ chức tại Cần Thơ với đường chạy qua 14 cây cầu, anh cùng các thành viên đang chuẩn bị những khâu cuối để tham gia giải đấu hàng nghìn VĐV từ khắp nơi.

Lan Anh