Runner Campuchia phá kỷ lục quốc gia khi dự VnExpress Marathon All-Star 2026

Về đích với thành tích 2:22:46 ở cự ly 42km nam, Vann Pheara lập kỷ lục marathon Campuchia.

Liên đoàn điền kinh nghiệp dư Khmer (KAAF) công nhận thành tích của Pheara là kỷ lục marathon quốc gia. Với thông số này, anh phá kỷ lục Campuchia tồn tại hơn một thập kỷ do Hem Bunting thiết lập (2:23:29) tại Paris Marathon 2012.

Cột mốc ở VnExpress Marathon (VM) All-Star lần này không chỉ tạo nên làn sóng tự hào trong cộng đồng chạy Campuchia, mà còn mang lại sự hậu thuẫn thiết thực khi nhiều người hâm mộ trong cộng đồng chạy bộ xứ chùa tháp chung tay quyên góp kinh phí để Pheara tiếp tục tập luyện chuyên nghiệp, tham dự nhiều giải đấu lớn trong tương lai.

Vann Pheara giương cờ Campuchia sau khi về đích VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Quá trình tập luyện nghiêm túc và kỷ luật giúp Pheara tạo cột mốc mới cho điền kinh nước nhà. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ và cũng là một chuẩn mực mới cho các VĐV Campuchia", đại diện KAAF chia sẻ.

Trên Facebook cá nhân, nam runner cũng bày tỏ niềm tự hào sau cột mốc lịch sử. "Giấc mơ phá kỷ lục quốc gia đã trở thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa trong tương lai", Pheara viết, đồng thời cảm ơn những người đồng hành giúp anh có cơ hội dự sân chơi lớn như VM All-Star và gặp gỡ nhiều runner ưu tú của Việt Nam.

Anh Khôi, Nguyên Thanh, Trịnh Minh Tâm và Vann Pheara (thứ tư từ trái sang) sải bước dưới trời mưa tại VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Việc một VĐV quốc tế có thể lập kỷ lục quốc gia ngay tại Việt Nam cho thấy sức cạnh tranh và điều kiện thi đấu tại các giải chạy lớn trong nước đang tiệm cận chuẩn mực chuyên nghiệp, đủ để VĐV khai thác tối đa năng lực và thiết lập thành tích.

VnExpress Marathon All-Star diễn ra ngày 8/2 là giải đấu tuyển chọn, quy tụ khoảng 1.500 VĐV, trong đó có nhiều chân chạy quốc tế. Đáng chú ý ở nội dung marathon nam, Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia), người từng được xem là "bài toán" lớn với các elite Việt, phải dừng cuộc đua từ khoảng km10 vì chấn thương gân kheo.

Trái lại, Vann Pheara, chân chạy Campuchia lại trở thành gương mặt đáng chú ý ở top đầu khi giữ nhịp ổn định xuyên suốt chặng đua, trước khi về đích thứ tư (2:22:46), sau Hoàng Nguyên Thanh (2:19:45), Huỳnh Anh Khôi (2:22:02) và Nguyễn Văn Lai (2:22:31).

