Runner cả nước chạy đón năm mới

Nhiều CLB trên khắp cả nước tổ chức các giải chạy nội bộ, kêu gọi từ thiện dịp Giáng sinh, Tết dương lịch chào đón năm mới 2023.

Tối 23/12, gần 2.000 runner Hải Phòng đủ mọi lứa tuổi tham gia giải chạy mừng Giáng sinh và năm mới mang tên Santa Run. Giải chạy gồm hai cự ly ngắn là 2,5km và 5km nên vừa sức với nhiều đối tượng kể cả người mới lẫn trẻ em. Đây là hoạt động "chốt sổ" năm 2022 của chạy bộ Hải Phòng nên nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Runner trong trang phục đỏ, mang mũ ông già Noel, cài tóc tuần lộc đã nhuộm đỏ những tuyến phố trung tâm, tạo nên không khí náo nhiệt trong những ngày cuối năm.

Runner mặc trang phục ông già Noel tại Hải Phòng. Ảnh: HPR

Sự kiện phi lợi nhuận nên số tiền thu được ban tổ chức dùng để trao quà đến các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các sự kiện Santa Run tương tự cũng được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Nhóm Hòa Khánh Runner ở Đà Nẵng chào đón năm mới bằng cách tổ chức sự kiện vẽ tracklog thành "số 2023" theo hình thức chạy trực tiếp và trực tuyến. Runner sẽ chạy từ 21h đến 23h59h ngày 31/12 với tổng quãng đường 13,6km. Đến nay, sự kiện đã hút hàng trăm thành viên tham gia. Ban tổ chức sẽ trích một phần số tiền thu được để chăm lo đời sống cho các em nhỏ khó khăn.

Anh Nguyễn Phi Hùng - đại diện Hòa Khánh Runners cho biết giải chạy là hoạt động để gắn kết các thành viên sau một năm bận rộn và hướng về cộng đồng. "Năm vừa qua chúng tôi thi đấu ở mọi nơi, mọi giải. Sự kiện cuối năm là lúc các thành viên được kết nối với nhau, đồng thời giữ năng lượng tinh thần cho năm mới thành công hơn. Chúng tôi cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực thông qua sự kiện này", anh Hùng chia sẻ.

Sắp tới, hơn 40 thành viên của Hòa Khánh Runners sẽ tham gia giải chạy đêm VM Ho Chi Minh City Midnight. Theo đại diện nhóm, ngoài đóng vai trò là sự kiện chào năm mới, hoạt động đêm giao thừa cũng là dịp để chuẩn bị về tinh thần, kỹ chiến thuật cho giải chạy đêm Sài Gòn - cuộc đua được cả nhóm chờ đợi. "Đa số các thành viên đều lần đầu dự giải chạy đêm nên kỳ vọng rất lớn. Chúng tôi đã có giáo án tập luyện từ nhiều tháng trước và đang tuân thủ rất tốt", anh Hùng nói thêm.

Không chỉ Hải Phòng, Đà Nẵng, tinh thần san sẻ với cộng đồng cũng lan tỏa đến TP HCM. Nhóm chạy Sunday Running Club (SRC) chọn cách tổ chức hoạt động thiện nguyện để khép lại năm 2022. Các thành viên của nhóm nhiều ngày qua rong ruổi bằng xe đạp, xe máy trên các tuyến đường để phát những phần quà là thiệp, sữa, bánh, bao lì xì đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm nhỏ mang tên SRC Juniors (thuộc SRC) phát quà cho các em nhỏ dịp Giáng sinh, năm mới. Ảnh: SRC

Chị Uyên - người phụ trách hoạt động cho biết đã có gần 200 phần quà được trao và nhóm muốn tiếp tục trong thời gian tới. "Chúng tôi muốn góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp và giàu tình yêu thương với trẻ em khó khăn. Những phần quà tuy không giá trị về vật chất nhưng là tấm lòng của runner Sài Thành", chị chia sẻ.

SRC là nhóm chạy thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Năm 2021, nhóm kêu gọi hơn 200 triệu đồng, tổ chức nhiều chuyến xe tiếp tế nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến các bệnh viện dã chiến khắp TP HCM để cùng tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là nhóm có phong trào sôi nổi tại khu vực phía Nam và thường xuyên góp quân tại VnExpress Marathon.

Phú Mỹ Hưng Runners tổ chức giải đấu nội bộ "The New Year Heights" với nhiều cự ly gồm 12, 30 và 52km, trong ngày cuối cùng của năm, tượng trưng cho 12 tháng, 30 ngày và 52 tuần. Giải đấu bắt đầu từ 15h và kết thúc trước thời điểm bước sang năm mới. Theo anh Nguyễn Phúc Hậu, đây là lần thứ 4 CLB tổ chức các giải nội bộ trong năm. Các cự ly dài hơn so với tiêu chuẩn với mong muốn giúp runner tăng sức bền, kiểm tra thể lực trước khi thực hiện những mục tiêu mới trong năm 2023.

Các thành viên PMHR trong sự kiên nội bộ. Ảnh: PMHR

Việc tổ chức giải vào ban đêm cũng là cách PMHR hướng đến VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight. Tất cả các thành viên nhóm đều xem giải chạy đêm của VM là sự kiện quan trọng nên ra sức tập luyện. "Chúng tôi trải qua năm 2022 bận rộn và đây là giải đấu khép lại năm cũ với kỳ vọng năm mới mạnh mẽ hơn, vươn cao hơn, nhất là khi thi đấu tại hệ thống VnExpress Marathon", anh Hậu nói.

Năm 2022, PMHR là một trong những nhóm nổi bật tại TP HCM với hàng trăm runner tham gia các giải trong hệ thống VnExpress Marathon và thường xuyên giành thứ hạng cao ở các nhóm tuổi trung niên. Nhóm có sự phát triển đáng kể khi tăng số lượng thành viên từ 3.000 lên 4.200 người.

Hoài Phương