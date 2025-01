Ramy Naouss, người từng thắng căn bệnh ung thư, lập kỷ lục thế giới về cuộc chạy marathon nhanh nhất khi bịt mắt tại Dubai Marathon ngày 12/1.

Khác với các runner dự giải, Ramy thực hiện thử thách khác biệt khi chạy cự ly 42,195 km với đôi mắt bị bịt kín và không đi giày hay tất.

Runner bịt mắt, chân trần chạy marathon Ramy Naouss bịt mắt, chân trần chạy marathon.

Khi về đích với thành tích 3 giờ 55 phút 27 giây, Ramy bật khóc khi gỡ bỏ miếng bịt mắt được cố định chặt bằng băng dính. "Tôi vẫn đang cố gắng tìm từ ngữ diễn tả cảm xúc của mình. Tôi nghĩ nếu ai đó hỏi tôi cảm giác nhìn thấy Chúa trong một phút như thế nào, tôi sẽ nói kỳ tích này cũng giống như vậy", runner Lebanon sống tại Dubai 7 năm qua bày tỏ.

Ramy nảy ra ý tưởng về bịt mắt chạy khoảng hai tuần trước Dubai Marathon 2025, khi Guinness liên hệ và hỏi anh có làm điều gì phi thường trong cuộc chạy không. Vì thế, anh không có nhiều thời gian tập luyện và chỉ "tin vào ý tưởng và nỗ lực".

Kết quả, vị trí và các splits của Ramy ở Dubai Marathon 2025.

Ramy bị chẩn đoán mắc ung thư máu ở tuổi 25 vào năm 2017, nhưng đã chiến thắng căn bệnh quái ác này. Anh thực hiện thử thách tại Dubai Marathon nhằm nhấn mạnh ý tưởng về "ánh sáng, hy vọng cuối đường hầm, dù hiện tại có tăm tối đến đâu". Runner 33 tuổi nói: "Chạy chân trần cũng giống như cuộc sống vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng bạn phải cảm thấy đau đớn và bạn phải tiếp tục tiến lên".

Ramy không phải lúc nào cũng có thể tập thể dục vì chứng đau lưng và gối mãn tính. Hai năm trước, anh lần đầu chạy chân trần tại quê nhà Lebanon tại một sự kiện nâng cao nhận thức về bệnh ung thư. "Lúc đầu thì đau đớn, nhưng tôi cảm thấy thoải mái trong sự không thoải mái đó", anh bày tỏ.

Ramy cũng được truyền cảm hứng để thực hiện thử thách này thông qua một quyết định mang tính bước ngoặt khác trong cuộc sống cá nhân. "Cho đến gần đây, tôi đã phải trải qua một phương pháp điều trị nhất định mà các bác sĩ nói là cần thiết đến cuối đời, ngay cả sau khi chữa khỏi ung thư", anh cho biết. "Nhưng 2 năm trước, tôi muốn dừng mọi phương pháp điều trị. Điều này không phải do thiếu hiểu biết mà là do hiểu được cơ thể, tâm trí của mình và cách bạn thực sự có thể tự chữa lành bản thân. Tôi nhận được kết quả trước cuộc thi marathon và tất cả đều bình thường, chứng minh rằng khoa học đã ủng hộ quyết định của tôi. Đó là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy một tia sáng trong cuộc đời đã kéo tôi ra khỏi bóng tối mà tôi đã sống trong tám năm qua".

Ramy cũng viết sách và là người truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Anh tích cực trong việc giúp mọi người không cảm thấy áp lực hoặc cảm thấy "chưa làm đủ" thông qua các video hoặc nội dung trực tuyến khác.

Cuốn sách của anh, Let's Live: Challenging Yourself is the Way, nói về những thay đổi trong cuộc sống, động lực và trải nghiệm của anh, từ đó rút ra những bài học mà mọi người có thể áp dụng vào cuộc sống cá nhân để thay đổi.

Lời khuyên của Ramy dành cho bất kỳ ai đang vật lộn để đạt được mục tiêu là "làm những điều đơn giản" mỗi ngày khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. "Đó là lý do chạy bộ rất quan trọng với tôi, vì đây là cách để tôi chứng minh với bản thân rằng mình có thể tốt hơn 1% mỗi ngày. Tôi cảm thấy thành công hơn nếu chạy tốt hơn một chút mỗi ngày", runner từ Lebanon nói.

Hồng Duy