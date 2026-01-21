Runner bị loại vì địu em bé khi chạy Hong Kong Marathon

Hong KongSự việc một VĐV địu trẻ sơ sinh khi tham gia Hong Kong Marathon 2026 gây lo ngại về an toàn, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về khâu kiểm soát của ban tổ chức.

Video, được cho là quay bởi một VĐV khác, ghi lại cảnh người đàn ông chạy bộ trên cao tốc West Kowloon, đoạn thuộc cung đường cự ly full marathon. Người này vừa chạy vừa địu em bé trước ngực, đeo ba lô sau lưng, tay cầm điện thoại, kính trượt xuống sống mũi. Số bib của VĐV được ghim trực tiếp lên lớp áo chắn gió của em bé.

Người đàn ông vừa chạy vừa địu trẻ sơ sinh tại Hong Kong Marathon ngày 18/1/2026. Ảnh: Threads/tam2gogo

Theo Hiệp hội điền kinh Hong Kong (HKAAA) - đơn vị tổ chức giải - các trọng tài đã yêu cầu VĐV vi phạm rời đường đua ngay lập tức để đảm bảo an toàn. HKAAA cho biết mọi trường hợp vi phạm quy định thi đấu đều sẽ bị buộc dừng cuộc đua và bị xử thua.

"Ban tổ chức có quyền cấm những cá nhân như vậy tham gia các giải đấu trong tương lai", đại diện HKAAA cho biết, đồng thời nhấn mạnh các VĐV cần tuân thủ nghiêm quy định và tránh mọi hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

Dữ liệu theo dõi trực tiếp cho thấy VĐV họ Vương xuất phát lúc 6h25 sáng, chạy được khoảng 15 km trong 2 giờ 20 phút, với tốc độ trung bình gần 6,5 km/h, trước khi bị yêu cầu dừng lại.

Theo điều lệ giải, các VĐV không được phép chạy cùng trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc người không có số bib hợp lệ. Những trường hợp vi phạm sẽ bị yêu cầu rời khỏi đường chạy ngay lập tức.

Dù trong video, người đàn ông dùng tay đỡ cổ em bé và di chuyển với tốc độ gần như đi bộ, đầu của trẻ vẫn liên tục lắc lư theo từng bước chạy. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích hành động này là ích kỷ và thiếu trách nhiệm, cho rằng trẻ có thể gặp nguy cơ chấn thương nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Một số ý kiến khác đặt câu hỏi về cách người đàn ông có thể vượt qua khâu kiểm tra an ninh để vào khu vực thi đấu cùng trẻ sơ sinh.

Hong Kong Marathon là sự kiện chạy bộ thường niên được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 tại Hong Kong. Bên cạnh cự ly 42km, giải còn có nội dung half marathon (21km) và 10 km, thu hút khoảng 70.000 VĐV mỗi năm ở tất cả các cự ly.

Kỷ lục đường chạy hiện tại đều được thiết lập năm 2019, trong đó VĐV Kenya Barnabas Kiptum giữ kỷ lục nam với thời gian 2 giờ 9 phút 20 giây, còn kỷ lục nữ thuộc về Volha Mazuronak (Belarus) với 2 giờ 26 phút 13 giây.

Hong Kong Marathon được Liên đoàn điền kinh Thế giới (World Athletics) xếp hạng Gold Label Road Race. Giải từng năm lần đăng cai Giải vô địch marathon châu Á vào các năm 2002, 2008, 2013, 2015 và 2024.

Melaku Belachew ăn mừng sau khi về nhất nội dung marathon nam tại Hong Kong Marathon 2026. Ảnh: SCMP

Tại kỳ giải lần thứ 28 diễn ra ngày 18/1/2026, có khoảng 74.000 VĐV tham dự. Ban tổ chức cho biết gần 25% số người chạy đến từ bên ngoài Hong Kong - mức cao kỷ lục trong lịch sử giải, tăng so với tỷ lệ khoảng 20% của năm trước. Trong số các VĐV có sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh Hong Kong Châu Nhuận Phát. Ở tuổi 70, ông hoàn thành cự ly 10 km với thời gian 2 giờ 23 giây.

Ở nội dung marathon nam, VĐV Ethiopia Melaku Belachew về nhất với thành tích 2 giờ 9 phút 39 giây, qua đó lần thứ hai vô địch giải, sau năm 2017. Hai VĐV Kenya về sau, là Silas Too với 2 giờ 9 phút 56 giây và Francis Kipkorir Langat với 2 giờ 9 phút 59 giây.

Ở nội dung nữ, Shitaye Eshete của Bahrain về nhất với thành tích 2 giờ 27 phút 3 giây. VĐV Ethiopia Nigsti Haftu xếp thứ hai với 2 giờ 29 phút 13 giây, trong khi Linet Masai của Kenya về thứ ba với thời gian 2 giờ 29 phút 23 giây.

