Runner bị 'bóc mẽ' thành tích chạy half marathon từ ảnh hẹn hò

MỹMột nhóm bạn ở Dallas Mỹ gây tranh cãi khi lần theo số bib trong ảnh hẹn hò của một chàng trai để tìm ra thành tích chạy half marathon của anh, rồi công khai bình luận chê bai.

Sự việc bắt đầu từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại nhưng lại trở thành câu chuyện gây sốt trên mạng xã hội.

Melissa Konig - chủ tài khoản TikTok - chia sẻ rằng cô và bạn bè đang lướt ứng dụng hẹn hò Hinge thì bắt gặp hồ sơ của Tanner, một chàng trai sử dụng bức ảnh đang chạy thi với số bib rõ ràng. Trong phần giới thiệu bản thân, Tanner viết: "Dấu hiệu tôi thích ở người khác: bạn trêu chọc tôi".

Thấy thú vị, nhóm của Melissa tra cứu số bib và tên của Tanner tìm ra kết quả bán marathon của anh là 2 giờ 6 phút 53 giây. Kết quả này được nhóm gắn kèm bình luận: "Thời gian này quá chậm".

Runner bị 'bóc mẽ' thành tích chạy bán marathon từ ảnh hẹn hò Video được Melissa Konig đăng tải gây bão trên mạng xã hội.

Melissa sau đó thừa nhận cả nhóm chưa ai từng chạy cự ly 21,0975 km. Trong phần bình luận, Melissa giải thích đây chỉ là trò đùa đáp lại lời mời "hãy trêu chọc tôi" của Tanner, chứ không phải đánh giá nghiêm túc. "Tôi chắc phải mất 12 tiếng mới hoàn thành một cuộc đua như vậy", cô viết kèm biểu tượng cười.

Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt xem và tạo ra nhiều luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng thành tích hơn 2 tiếng là hoàn toàn đáng nể, đặc biệt với những ai không chuyên. "Đó là thời gian rất tốt", một tài khoản nhận xét.

Ngược lại, một số người đồng tình với ý kiến "chậm", so sánh với thành tích cá nhân. "Tôi chạy half marathon trong 1 giờ 42 phút khi đã 42 tuổi và có ba con nhỏ, nên các bạn không sai", một người bình luận.

Trong video tiếp theo, Melissa tiết lộ Tanner đã xem được video, từ chối lời mời theo dõi của nhóm và thậm chí nhờ em gái vào xem hồ sơ LinkedIn của một trong số họ. Phản ứng này cho thấy Tanner có lẽ không hoàn toàn thích bị "trêu chọc" như lời giới thiệu ban đầu.

"Bạn không muốn bị từ chối trên ứng dụng hẹn hò vì thành tích chạy bộ? Sau khi đoạn video TikTok kể trên được lan truyền chóng mặt, tốt nhất là bạn nên loại bỏ hoàn toàn video đó khỏi hồ sơ hẹn hò", Canadian Running Magazine bình luận vui về sự việc.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)