Runner Anh muốn lập kỷ lục Guinness bằng giày trượt tuyết

Tom Bracey sẽ lập kỷ lục Guinness nếu hoàn tất cự ly half marathon tại Great Birmingham Run ngày 7/5 bằng giày trượt tuyết.

"Trong khi mùa xuân có thể mới bắt đầu nở rộ và các lớp quần áo đang được trút bỏ, thì một người đàn ông Anh vẫn đang giữ chặt đôi giày trượt tuyết và thậm chí còn chuẩn bị chạy bán marathon với đôi giày đó", trang Runner's World bình luận.

Tom Bracey, ở Birmingham, Anh, sẽ chạy half marathon tại Great Birmingham Run ngày 7/5 bằng giày trượt tuyết và hy vọng được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Bracey sẽ chạy Great Birmingham Run ngày 7/5 với đôi giày trượt tuyết. Ảnh: Great Birmingham Run

Chân chạy 23 tuổi tham vọng trở thành runner nam đầu tiên chạy bán marathon bằng giày trượt tuyết, sau nữ người Pháp Emilie Cruz tại Marathon de Genève năm 2019. Cô hoàn thành cuộc đua với thời gian 3 giờ 7 phút 35 giây.

"Kỷ lục thế giới bán marathon duy nhất về chạy giày trượt tuyết hiện chỉ được giữ ở hạng mục nữ. Vì vậy, tôi đã đăng ký Kỷ lục Guinness Thế giới cho hạng mục nam", Bracey nói với BBC.

Là một người đam mê chạy bộ, Bracey đã dự London Marathon 2019 và một vài cuộc bán marathon, nhưng tất cả đều chạy bằng giày truyền thống. Để lập kỷ lục tại Great Birmingham Run 2023, anh tập luyện bằng cách chạy 5km với đôi ủng và sẽ tiếp tục với cự ly 10km bằng đôi ủng mới và nhẹ hơn.

"Giày mới của tôi nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn rất cứng. Chúng không có bất kỳ sự linh hoạt nào của giày chạy bình thường. Vì vậy, chúng khiến tôi căng cơ nhiều hơn và thực sự trừng phạt bắp chân của bạn", Bracey kể.

Dù nhiều giày trượt tuyết mới được trang bị "chế độ đi bộ" giúp nới lỏng phần bên trong để có thêm chỗ cho bàn chân và mắt cá chân di chuyển, nhưng chúng vẫn không được thiết kế cho mục đích chạy bộ. Dù vậy, việc chạy bằng giày trượt tuyết vẫn trở thành xu hướng trong những năm gần đây.

Paul Harnett - bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình muốn nâng cao nhận thức cho Liên đoàn Paralympic Anh - lập kỷ lục Guinness khi chạy London Marathon 2019 bằng đôi ủng trượt tuyết với thời gian 5 giờ 30 phút. Kỷ lục này tồn tại đến năm 2021, khi Paul Bennett chạy London Marathon nhanh hơn bảy giây.

Great Birmingham Run là giải chạy bán marathon được tổ chức tại Birmingham vào tháng 10 hàng năm. Năm 2019, khoảng cách cuộc đua giảm xuống còn 17.815 km (11,07 dặm), do có cảnh báo an ninh gần Công viên Cannon Hill. Great Birmingham Run 2020 bị hủy do đại dịch Covid-19.

Hồng Duy