Runner Anh chạy 2 tháng xuyên Australia

AustraliaJack Pitcher, 28 tuổi, hoàn thành hành trình dài 4.320 km từ Perth đến Bãi biển Bondi, Sydney trong hai tháng.

Ngày 4/12, Pitcher khép lại hành trình khi nhúng chân xuống bãi biển Bondi.

Hành trình kéo dài 61 đầy cam go đã giúp anh trở thành runner người Anh chạy từ bờ biển này sang bờ biển khác nhanh nhất trên khắp nước Australia. Cột mốc trước đó là 77 ngày được Nikki Love thiết lập năm 2023, với trung bình chạy 71 km mỗi ngày.

Nhưng Pitcher vẫn kém xa kỷ lục thế giới, khi ultrarunner người Australia Chris Turnbull chạy hành trình tương tự từ Perth đến Sydney trong 39 ngày 8 giờ 1 phút vào năm 2023.

Pitcher trên hành trình chạy xuyên Australia. Ảnh: PA

Pitcher bắt đầu hành trình ngày 6/10 tại Bãi biển Cottesloe ở Perth và vượt qua những điều kiện khắc nghiệt để đến Sydney gần chín tuần sau đó.

Ban đầu, anh chạy cùng bạn Joshua Smith. Nhưng kế hoạch của bộ đôi này gặp trục trặc khi Smith chấn thương giữa chừng. Không thể tiếp tục chạy, Smith vẫn tiếp tục ủng hộ Pitcher bằng cách đạp xe cùng bạn trong những tuần cuối.

"Tôi vô cùng sung sướng", Pitcher nói với BBC Berkshire. "Tôi đặt mục tiêu chạy trong 60 ngày, nhưng vô cùng tự hào về những gì mình đã làm".

Joshua Smith không thể tiếp tục chạy và đạp xe để ủng hộ tiếp tục hành trình cùng Pitcher. Ảnh: PA

Runner người Anh nhớ lại việc phải chiến đấu với cái nóng 45 độ C, kiệt sức và thậm chí là ảo giác trong những tuần cuối cùng. Điều này khiến anh phải tạm dừng chạy vì an toàn và chạy chậm hơn so với kế hoạch.

Ngoài tham vọng phá kỷ lục, Pitcher còn chạy xuyên Australia để gây quỹ cho SSAFA - tổ chức từ thiện của quân đội Anh, và vinh danh người cha, một cựu quân nhân, người đã truyền cảm hứng cho anh. "Giúp đỡ người khác và khiến gia đình tôi tự hào là động lực lớn nhất của tôi", runner 28 tuổi bày tỏ.

Pitcher cũng biết ơn những khoảnh khắc kỳ diệu trong xuyên hành trình, từ những lần gặp động vật hoang dã độc đáo của Australia đến lòng tốt của những người lạ mời đồ uống lạnh trong những ngày nắng nóng.

Hồng Duy