Runner 77 tuổi vô địch cả 7 giải major

AustraliaJeannie Rice vô địch nhóm tuổi với cách biệt hơn 80 phút tại Sydney Marathon 2025, qua đó hoàn tất bộ sưu tập cả 7 giải thuộc hệ thống World Marathon Major.

Trong năm đầu tiên được đưa vào hệ thống World Marathon Majors, Sydney Marathon hôm 31/8 chứng kiến màn trình diễn đáng kinh ngạc của Rice.

Ở tuổi 77, bà cán đích sau 3 giờ 37 phút 48 giây, bỏ xa người về nhì ở nhóm tuổi 75-79 tới một giờ 21 phút. Rice thậm chí chạy nhanh hơn toàn bộ VĐV nam cùng nhóm tuổi, với cách biệt hơn 22 phút so với người dẫn đầu.

Thông số của bà Rice qua các mốc trên đường chạy Sydney Marathon 2025.

Rice trở thành người đầu tiên, dù ở bất kỳ lứa tuổi hay giới tính nào, vô địch nhóm tuổi riêng của mình ở tất cả 7 giải major, gồm Boston, New York, Chicago, London, Berlin, Tokyo và Sydney Marathon.

Tháng 10/2018, Rice khiến cộng đồng chạy bộ bất ngờ khi vượt ngưỡng 3 giờ 30 phút của marathon nhóm tuổi 70 - 74, thiết lập kỷ lục thế giới với thời gian 3 giờ 27 phút 50 giây tại Chicago Marathon. Gần một năm sau, ngày 29/9, bà tự xô đổ kỷ lục của bản thân, về đích tại Berlin Marathon với thành tích 3 giờ 24 phút 48 giây.

Tháng 4/2024, Rice tiếp tục phá kỷ lục nhóm tuổi 75 - 79, với thành tích 3 giờ 33 phút 27 giây tại London Marathon.

Jeannie Rice (phải) chụp ảnh cùng kỷ lục gia marathon thế giới quá cố Kelvin Kiptum tại Chicago Marathon 2023. Ảnh: Facebook / Jeannie Rice

Không chỉ gây tiếng vang ở cự ly 42,195 km, Rice còn từng phá kỷ lục thế giới chạy half marathon, cũng như phá ba kỷ lục thế giới lứa tuổi 75-79 ở cự ly 1.500m, 5.000m và 10.000m tại giải VĐQG điền kinh Mỹ năm 2023. Bà cũng thường xuyên đạt thành tích ấn tượng ở các cự ly ngắn, như 5 km hay 8 km, trong các giải đấu địa phương.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Physiology năm nay cho biết Rice sở hữu VO2 max 47,8 - mức hấp thụ oxy tối đa cao nhất từng ghi nhận ở một phụ nữ trên 75 tuổi - cùng nhịp tim tối đa 180 lần/phút, tương đương VĐV trẻ.

Nửa năm Rice sống và tập luyện ở Mentor (Ohio), nửa còn lại tại Naples (Florida). Sự bền bỉ và kỷ luật thép giúp bà duy trì thể trạng phi thường, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ toàn cầu.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)