Runner 77 tuổi chạy 37 kỳ London Marathon

AnhBà Gina Little sắp chạm mốc 600 lần chạy marathon, trong đó có 37 lần tại London Marathon.

Bà Little trên đường chạy London Marathon 2021. Ảnh: PA

Nữ runner 77 tuổi được truyền cảm hứng chạy bộ khi theo dõi giải London Marathon lần thứ hai, với cung đường chạy qua nơi bà sống ở thị trấn Greenwich, Đông Nam London, năm 1982.

"Tôi không biết gì về London Marathon kỳ đầu. Tôi chỉ xem từ kỳ thứ hai", bà kể lại với Independent. "Tôi thấy một runner người Pháp vừa chạy vừa mang theo một cái khay, một chai rượu và một ly rượu và tôi nghĩ 'Sao anh ấy có thể làm vậy được nhỉ?'".

Little thích vận động và bắt đầu muốn thử sức. Bà rất hồi hộp khi lần đầu chạy London Marathon năm 1983 và về đích với thành tích sub5 (dưới 5 giờ).

Little kể: "Tôi chạy cùng bạn. Chúng tôi hòa mình vào đám đông, tận hưởng thời gian chạy, vào các quán rượu để đi vệ sinh nhờ vì khi đó chưa có nhà vệ sinh di động. Tôi cứ cố gắng hết sức, rất xúc động và đã khóc khi vượt qua cầu Westminster ở cuối đường chạy".

Theo Little, bà ban đầu chỉ định chạy một lần cho biết, nhưng thấy thích và tiếp tục.

Tổng cộng, Little dự London Marathon 37 lần, đạt kỷ lục cá nhân 3 giờ 26 phút năm 1993. Giờ đây, bà thường hoàn thành cự ly trong 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 40 phút. Năm 2021, ban tổ chức trao giải Spirit of London Marathon cho Little cùng năm runner khác. Giải này được trao lần đầu năm 2018 để vinh danh những runner thể hiện được tinh thần "độc đáo" của sự kiện.

"Tôi đã luôn tham gia London Marathon. Tương lai, nếu không chạy, tôi sẽ tiếp sức tại các trạm nước uống", Little kể sau khi về đích với thành tích 4 giờ 52 phút 51 giây tại London Marathon 2021.

Bà Little nhận giải Spirit of London Marathon năm 2021. Ảnh: PA

Little còn tham gia Berlin Marathon hơn 30 lần, nhưng sẽ bỏ giải ở Đức ngày 25/9 tới do lịch trình quá gần London Marathon diễn ra ngày 2/10. Giải chạy của Anh thường diễn ra mùa xuân, khoảng tháng 4, nhưng phải lùi về tháng 10 vì Covid-19 và dự kiến trở lại thời gian tổ chức cũ từ 2023.

"Năm ngoái, tôi chạy Berlin Marathon tuần trước, thì London Marathon diễn ra tuần sau đó. Năm nay cũng vậy. Tôi còn chạy Chicago Marathon trong tuần kế tiếp. Chicago Marathon thì luôn diễn ra vào tháng 10 và là giải majors thứ sáu của tôi. Do đó, tôi tất nhiên muốn tham gia".

Runner hoàn thành cả sáu giải thuộc hệ thống World Marathon Majors - gồm Tokyo (Nhật Bản), Boston, Chicago và New York (Mỹ), London (Anh) và Berlin (Đức) - sẽ nhận một huy chương đặc biệt từ ban tổ chức.

Little có hai con và năm người cháu. Người chồng đầu tiên mất năm 2000 và chạy bộ giúp bà vượt qua nỗi đau. Bà là thành viên của câu lạc bộ 100 Marathon Club – trực thuộc Liên đoàn Điền kinh Anh (UKA). Chạy marathon và ultra marathon đã đưa bà tới 46 quốc gia, 22 hòn đảo. "Tôi sẽ không bao giờ tham gia một giải mà không có ai quen. Điều này thực sự rất tuyệt".

Lời khuyên của bà dành cho những người đang tập luyện cho giải London Marathon đầu tiên của họ vào ngày 2/10 tới là "đừng gia tăng quá nhiều cự ly một cách quá nhanh và nhớ nghỉ ngơi giữa các lần chạy dài".

"Tham gia một số giải chạy half marathon hoặc cự ly khác để hiểu cảm giác chạy cùng người khác thế nào. Chạy trong một giải đấu hoàn toàn khác so với lúc bạn chạy một mình", Little tư vấn.

Theo Little, âm thanh từ đám đông sẽ giúp bạn thêm động lực ở cuối cuộc đua, khi bản thân đã thấy mệt, nhưng bổ sung "tôi không ghi tên mình trên bib bởi khi đó ai cũng gọi tên bạn, bạn không chắc mình có biết họ hay không".

"Nếu ai đó gọi tên tôi, tôi biết đó là người quen của mình", bà kể. "Hãy tận hưởng, đừng nghĩ về thời gian, hãy nghĩ đến chạy bộ, hòa mình vào bầu không khí tại giải đấu – một bầu không khí tuyệt vời". Little còn cho rằng nếu runner cảm thấy cần phải đi bộ, hãy cứ đi bộ, điều đó không có nghĩa là thất bại vì runner vẫn đang tiến về phía trước.

Little hiện có 598 lần chinh phục cự ly 42,195 km và dự định chạm mốc lần thứ 600 tại Richmond Marathon ngày 11/9 tới cùng CLB Plumstead Runners. Khi đó, tất cả thành viên đều sẽ mặc áo phông đặc biệt. "Khi chạm mốc 500 lần chạy marathon, tôi nghĩ như thế là dừng lại được rồi", Little kể.

Các thành viên CLB Plumstead Runners chạy đồng hành cùng Little (áo tank đỏ) trong lần chạy marathon thứ 500 của bà. Ảnh: Twitter / @plumsteadrunner

Tuy nhiên, Little phải tạm hoãn lần chạy marathon thứ 599, tại Lễ hội Sức bền Lâu đài Hever ở hạt Kent, London ngày 3/7 vừa qua, vì chấn thương ở chân. Bà hy vọng tìm được một giải marathon khác để chinh phục trước 11/9 - ngày bà muốn chạm mốc 600 lần.

Little khiêm tốn về thành tích đạt được. Bà nói: "Tôi chạy không nhanh. Mọi người thường bung hết sức trên cả cung đường. Tôi chỉ muốn chạy thoải mái".

Với bà, chiều cao 1,5 mét và thân hình nhỏ là lợi thế, giúp tránh chấn thương. Khi được hỏi có khi nào bà gặp khó khăn trên đường chạy marathon không, Little trả lời: "Tôi luôn tìm được cách để vượt qua".

Thùy Linh