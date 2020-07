Rừng bốc cháy giữa trưa

Nghệ AnTrưa 19/7, lửa bùng phát tại chân núi Mượu thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, sau đó lan dần lên đỉnh, nơi trồng cây thông nhiều năm tuổi.

Rừng thông cháy Khói lửa bốc lên từ đỉnh núi, cao khoảng 100 m so với mực nước biển. Video: Nguyễn Hải.

Núi Mượu cao khoảng 100 m, địa hình dốc, nhiều đá khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Hơn 13h, hai xe cứu hỏa của Công an Nghệ An tới phun nước khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do trời nắng nóng gần 40 độ C, nước không thể lên tới đỉnh, lửa tiếp tục cháy từng đám, cột khói bốc cao cả chục mét.

Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó chủ tịch huyện Hưng Nguyên, cho biết hơn 300 người gồm quân đội, kiểm lâm, người dân chia thành nhiều tốp nhỏ đang tiếp cận đỉnh núi để làm đường băng cản lửa.

Xe cứu hỏa phun nước dập lửa. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hơn 14h, lửa tại khu rừng thuộc xã Hưng Đạo cơ bản được khống chế. Nhưng sau đó gió thổi mạnh, lửa tiếp tục vượt qua đỉnh núi sang rừng thông xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Đề phòng đám cháy uy hiếp hàng chục nhà dân ở chân rừng thông, hai xe cứu hỏa đã túc trực sẵn.

Nhà chức trách đang điều động thêm lực lượng tham gia dập lửa. Nhiều tốp vác theo bình nước lọc, vỉ dập lửa, dao men theo rừng cây tiếp cận đám cháy. Hiện chưa thống kê được thiệt hại cũng như xác định nguyên nhân gây cháy.

Đến 15h25, lửa được dập tắt. Một bộ phận vẫn túc trực dưới chân núi, đề phòng lửa bùng lên thì kịp thời ngăn chặn.

Xe chữa cháy túc trực sát nhà dân ở xã Nam Giang. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trước đó hôm 10/7, bà Phan Thị Tứ, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, trong lúc đốt rác ở vườn đã làm lửa lan ra bùng cháy hơn 2 ha rừng thông. Hiện, bà Tứ đã bị triệu tập để làm rõ hành vi.

4 ngày cuối tháng 6, tại huyện Diễn Châu và Yên Thành liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng thông gây thiệt hại hơn 71 ha. Công an tỉnh Nghệ An tình nghi do một số người gây ra và đã triệu tập để xác minh.

Nguyễn Hải