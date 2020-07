Nghệ An truy tìm thủ phạm gây cháy rừng

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, triệu tập một số người tình nghi gây cháy trên 71 ha rừng vào cuối tháng 6.

Thông tin trên được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đưa ra ngày 1/7 song chưa cung cấp dữ liệu liên quan những người bị tình nghi.

Một ngày trước, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu Công an tỉnh điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng. Ông cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra cháy, không ứng cứu kịp thời gây hậu quả lớn.

Hiện trường vụ cháy rừng ở Diễn Lợi ngày 27/6. Ảnh: Hải Bình.

Ông Nguyễn Hải Âu, Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, Chi cục kiểm lâm Nghệ An cho rằng các vụ cháy rừng ngày 26-30/6 ở địa phương là do "con người gây nên". "Có thể các chủ rừng hằn thù nhau nên đốt, ngoài ra có khả năng do động cơ xấu khác".

Ông phân tích, các khu vực xảy ra cháy đều không có đường điện cao thế chạy qua, không có sét nên loại trừ nguyên nhân khách quan tác động. Đám cháy ở xã Diễn Phú hôm 28/6 trùng với vị trí đã bùng phát trước đó 5 ngày.

Ngoài truy tìm thủ phạm, Chi Cục kiểm lâm đã yêu cầu UBND các huyện rà soát, rút kinh nghiệm về các phương án phòng, chữa cháy rừng; cử người tuần tra tại những khu rừng có nguy cơ cao; lắp camera ở các chòi canh để sớm phát hiện cháy.

4 ngày cuối tháng 6, tại huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc xảy ra 4 vụ cháy rừng; thiêu rụi trên 71 ha rừng thông nhiều năm tuổi. Nghệ An phải huy động hàng nghìn người tham gia dập lửa trong thời tiết nóng 40 độ C.

Nghệ An có 956.000 ha rừng, trong đó 172.000 ha rừng nứa, giang; 30.000 ha rừng thông là những nhóm có nguy cơ cao dễ cháy, khó khống chế.

Năm 2019, nhà chức trách Nghệ An đã điều tra thành công 3 vụ cố ý đốt rừng. Những thủ phạm này đều đã bị xét xử về tội Hủy hoại rừng. Tội này có khung hình phạt cao nhất 15 năm; thấp nhất 50 triệu đồng.

Hải Bình