Người gây cháy rừng bị triệu tập

Nghệ AnBà Phan Thị Tứ trong lúc đốt rác tại vườn nhà đã làm lửa lan ra khiến cả khu rừng bùng cháy.

Ngày 11/7, bà Tư hơn 60 tuổi, trú huyện Diễn Châu đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng tại xã Diễn Lộc.

Nhà chức trách xác định, chiều 10/7, bà Tư gom rác trong vườn rồi đốt. Khi vừa châm lửa, do thời tiết nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đám cháy lây lan không thể kiểm soát.

Bà Tư hô hoán người thân và hàng xóm dập lửa. "Chúng tôi tiếp cận thì đám cháy đã lan ra hàng trăm mét vuông, gió thổi mạnh nên không thể khống chế", lãnh đạo xã Diễn Lộc nói.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng ở xã Diễn Lộc chiều 10/7. Ảnh: Hải Bình.

Lửa sau đó bén tới rừng thông nhiều năm tuổi. Chính quyền huy động hàng trăm người gồm kiểm lâm, quân đội, chính quyền và người dân phối hợp dập lửa. Do địa hình phức tạp, lửa cuồn cuộn gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường.

Tối cùng ngày, vụ cháy được khống chế song hơn 2 ha rừng thông và hỗn giao bị lửa thiêu rụi.

Trong 4 ngày cuối tháng 6, tại huyện Diễn Châu và Yên Thành liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng thông gây thiệt hại hơn 71 ha. Công an tỉnh Nghệ An tình nghi do một số người gây ra và đã triệu tập để xác minh.

Nguyễn Hải