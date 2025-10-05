Rủi ro thủy kích rình rập dù xe chỉ bị ngập ngang bánh

Nhiều tài xế cho rằng nước ngập chưa quá bánh xe là an toàn, nhưng sóng dội, khoang máy hở hay di chuyển nhanh đều có thể gây thủy kích.

Sau cơn bão Bualoi vừa qua, trên những đoạn đường ngập nước, một số tài xế thường quyết định đi qua khi thấy mực nước chưa quá bánh xe, vì cho rằng như vậy là an toàn.

Tuy nhiên, nguy cơ thủy kích, tình trạng nước lọt vào buồng đốt khiến piston không nén được và gây cong tay biên, hỏng động cơ, vẫn có thể xảy ra ngay cả khi mực nước chỉ ở mức thấp, tùy vào thiết kế xe và điều kiện di chuyển.

Nguy cơ thủy kích đến từ đâu?

Nước lọt vào buồng đốt thường xâm nhập qua hốc hút gió trên xe. Trên nhiều dòng sedan, hatchback, hốc hút gió nằm khá thấp, phía trước cản xe, chỉ cách mặt đường vài chục cm. Thiết kế này giúp gió nạp vào động cơ hiệu quả hơn, nhưng cũng khiến nước lụt tràn vào ngay cả khi lụt chưa tới nửa bánh trong một số điều kiện nhất định.

Xe cứu hộ giao thông kéo ôtô qua đoạn ngập khu vực An Khánh, Hoài Đức. Ảnh: Hoàng Giang

Đầu tiên, khi gặp đoạn đường ngập, nhiều người chọn cách tăng ga mạnh để vượt nhanh, vô tình tạo ra sóng nước ép vào cản trước, từ đó nước bị đẩy vào khoang máy. Ngoài ra, những phương tiện lớn di chuyển tại chỗ ngập cũng là một trong những nguyên nhân khiến các xe khác bị thủy kích. Khi xe tải hoặc xe buýt chạy qua vùng ngập với tốc độ cao, sóng nước tạo ra có thể dâng lên bất ngờ và ập vào khoang động cơ của các xe nhỏ bên cạnh. Trong nhiều trường hợp, lượng nước này đủ để tràn vào hốc hút gió, khiến nguy cơ thủy kích xuất hiện dù mực nước tĩnh ban đầu không hề cao.

Ngoài mực nước trên đường, tình trạng kỹ thuật của xe cũng ảnh hưởng lớn đến nguy cơ thủy kích. Những chiếc xe có khoang máy bị hở do gioăng cao su lão hóa, tấm chắn bùn hoặc ốp gầm lỏng lẻo sẽ khó ngăn được dòng nước tạt từ dưới lên. Khi gặp đoạn ngập, nước có thể bắn vào khu vực họng hút gió và đi vào động cơ, gây ra hư hỏng nặng.

Cách xử lý an toàn khi gặp đường ngập

Để giảm thiểu rủi ro cho bản thân và những phương tiện xung quanh, tài xế cần tập thói quen đánh giá mực nước trước khi đi. Nếu nước đã tràn lên vỉa hè hoặc cao hơn nửa bánh xe, tốt nhất nên dừng lại, tìm lối khác hoặc chờ nước rút. Nếu bắt buộc phải đi, tài xế nên giữ tốc độ chậm, đều ga, đi số thấp, không dừng giữa chừng hay tăng tốc đột ngột.

Đi chậm không chỉ giúp xe hạn chế nguy cơ thủy kích mà còn thể hiện sự văn minh trên đường. Khi một chiếc xe lao nhanh qua đoạn ngập, sóng nước tạo ra có thể dồn sang những phương tiện nhỏ, thậm chí tràn vào khoang động cơ của các xe bên cạnh, trong một số trường hợp còn có thể khiến người đi xe máy ngã ra đường.

Lao nhanh qua vùng ngập nước, xe tải xô ngã nhiều xe máy Xe tải xô ngã nhiều xe máy vì đi nhanh qua vùng ngập. Video: Huy Mạnh

Trong trường hợp xe bị chết máy, biện pháp an toàn nhất là tắt máy, gọi cứu hộ. Việc cố gắng khởi động lại không chỉ khiến thiệt hại thêm nặng nề mà còn khiến mất quyền lợi bảo hiểm.

Hồ Tân