Rudiger thích tranh chấp sức mạnh với Haaland

AnhTrung vệ Antonio Rudiger mong chờ màn đối đầu tiền đạo Erling Haaland khi Real Madrid làm khách của Man City ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Trong trận lượt đi tại Bernabeu, Haaland chỉ chạm bóng 10 lần và không có cú dứt điểm nào trước khi bị thay ra ở phút 82. Phong độ mờ nhạt này khiến Man City thua đậm 0-3, khi tiền vệ Federico Valverde lập hat-trick giúp Real Madrid chiếm lợi thế lớn.

Antonio Rudiger (trái) theo kèo Erling Haaland trong trận Real thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 11/3/2026. Ảnh: AFP

Trung phong người Na Uy nhiều lần gặp khó trước Real ở Champions League, khi không ghi bàn trong các lần chạm trán năm 2023 và 2024. Sau đó, anh lập cú đúp trong trận thua Real hồi tháng 2/2025 và ghi bàn phạt đền trong trận thắng 2-1 ngay tại Bernabeu ở vòng bảng mùa này.

"Tôi không nghĩ quá nhiều về các con số thống kê", Rudiger nói hôm 16/3 trong buổi họp báo trước trận. "Ở vòng bảng, Haaland đã vượt qua tôi. Với những cầu thủ như cậu ấy, được đối đầu là một niềm vui lớn. Tôi thích những cuộc đấu sức mạnh".

Trung vệ người Đức cho biết anh đã nhiều lần chạm trán Haaland và đánh giá tiền đạo này là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. "Tôi thích những cuộc đấu tay đôi như vậy. Được tranh chấp với Haaland là điều tuyệt vời. Và cậu ấy cũng có vẻ là một chàng trai tốt", anh nói thêm.

Lối chơi quyết liệt của Rudiger vấp phải chỉ trích tại Tây Ban Nha thời gian qua. Trong trận gặp Getafe, cầu thủ 33 tuổi va chạm mạnh với Diego Rico, khiến đầu gối của anh trúng vào mặt đối phương.

"Khi xem lại hình ảnh quay chậm, tất nhiên trông rất tệ", Rudiger thừa nhận. "Nhưng hơi phóng đại khi cậu ấy nói rằng tôi suýt giết cậu ấy. Nếu tôi thực sự muốn làm đau cậu ấy, cậu ấy đã không thể đứng dậy. Tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương ai".

Cùng dự buổi họp báo hôm qua, HLV Alvaro Arbeloa cảnh báo toàn đội không được chủ quan. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Real cần duy trì phong độ cao như ở lượt đi nếu giành vé đi tiếp ở Etihad.

"Chúng tôi hiểu rõ mức độ khó khăn của trận đấu ngày mai và sức mạnh của đối thủ", ông nói. "Nếu muốn thắng, toàn đội phải thi đấu ở đẳng cấp rất cao, giống như trận lượt đi hoặc thậm chí tốt hơn, với sự đoàn kết, nỗ lực và hy sinh, đồng thời gây ra thật nhiều khó khăn cho họ".

Arbeloa cho biết tiền vệ Jude Bellingham đã tiến gần tới ngày trở lại nhưng sẽ không ra hôm nay, còn Kylian Mbappe sẵn sàng thi đấu. HLV 43 tuổi cũng cho rằng rất khó để tưởng tượng một đội bóng có thể cạnh tranh khi thiếu cầu thủ hay nhất thế giới như Mbappe hay Bellingham, nhưng chiến thắng ở lượt đi cho thấy Real đang vận hành tốt như thế nào.

Hồng Duy (theo ESPN)