Rủ bạn bè, đồng nghiệp phòng zona

Bà Nguyễn Thị Dung, 67 tuổi, ở phường Tân Bình, TP HCM, rủ nhóm bạn 50 người tiêm phòng zona thần kinh để tránh "bệnh tuổi già".

Theo bà Dung, những người bạn của bà đều từ 60-87 tuổi. Vài người đã mắc zona thần kinh và bị đau dây thần kinh kéo dài. Mỗi khi thời tiết thay đổi, các cơn đau nhức thường dữ dội hơn. Để hồi phục sức khỏe, dù mệt, họ vẫn thường hẹn nhau đi bộ, tập thể dục, dưỡng sinh hàng tuần hoặc định kỳ cùng du lịch.

Bà Dung chưa mắc zona thần kinh. Con trai động viên mẹ phòng bệnh, để tránh mắc bệnh khiến cơ thể mệt mỏi. Toàn bộ chi phí tiêm của bà Dung do con trai chi trả.

Ngày 20/11, bà Dung tiêm mũi 1 vaccine zona thần kinh. Khi được bác sĩ khám sàng lọc, bà hỏi kỹ các thông tin về hiệu quả phòng bệnh, người mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh parkinson có tiêm được không. Bà cũng xin ghi âm lại những gì bác sĩ tư vấn cho mình trong lúc khám sàng lọc để về nhà nghe lại, cẩn thận giữ lại vỏ hộp để mang về.

"Tôi lưu hết những gì bác sĩ tư vấn, mang cả vỏ hộp vaccine về để nhắn nhủ bạn bè đi tiêm", bà Dung nói, thêm rằng đã có nhiều người đăng ký tiêm, trong đó một người đang mắc bệnh parkinson.

Người cao tuổi thuộc có nhiều bệnh nền thuộc nhóm dễ mắc zona thần kinh và có thể phòng bệnh bằng vaccine. Ảnh: Vecteezy

Bà Trịnh Thị Ánh Tuyến, 62 tuổi, ở TP HCM, lo ngại mắc zona thần kinh sau khi chứng kiến mẹ của con rể chịu đau dây thần kinh kéo dài hơn 10 năm và qua đời vì biến chứng đột quỵ. Sau đó, bà cùng chồng đi tiêm vaccine phòng bệnh và khuyến khích hai chị em gái cùng nhóm bạn 5 người thường đi bộ, đánh cầu lông cuối tuần đi tiêm.

Theo BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, zona thần kinh thường gây ban đỏ, mụn nước theo đường thần kinh ngoại biên. Bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng da, viêm phổi, viêm não, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thường gặp là biến chứng đau thần kinh sau zona kéo dài nhiều năm.

Bệnh zona hiện đã có vaccine phòng ngừa, hiệu quả đến 97% ở người trên 50 tuổi và 87% ở người từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, giảm hơn 90% biến chứng đau thần kinh. Lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau 1-2 tháng theo chỉ định của bác sĩ. Zona vẫn có thể tái phát, tỷ lệ tới 30% ở người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh mạn tính, vì vậy ngay cả người từng mắc bệnh cũng nên tiêm ngừa để phòng tái phát.

Bà Nguyễn Thị Dung tiêm vaccine zona thần kinh phòng bệnh tại Trung tâm VNVC Hoàng Văn Thụ, TP HCM ngày 20/11. Ảnh: Diệu Thuần

Theo bác sĩ Đạo, ngoài vaccine, mọi người cũng nên phòng bệnh zona bằng cách tránh căng thẳng, stress, xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tăng cường vận động và kiểm soát tốt bệnh nền. Khi mắc bệnh, người dân cần đi khám và điều trị sớm, không nên trị theo mẹo dân gian khiến bệnh nặng và bị bỏ qua "thời gian vàng" điều trị.

Bên cạnh đó, người mắc thủy đậu có nguy cơ phát triển thành zona thần kinh. Do đó, người dân cũng nên phòng bệnh này. Hiện Việt Nam có vaccine phòng thủy đậu loại đơn và các loại phối hợp phòng thêm bệnh sởi, quai bị, rubella. Tiêm hai mũi vaccine có thành phần thủy đậu giúp ngăn ngừa bệnh lên đến 98%.

Phúc An