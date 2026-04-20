Roy Keane tranh cãi gay gắt về Arsenal

AnhCựu danh thủ Roy Keane bác bỏ quan điểm cho rằng Arsenal có thể tự hào sau trận thua Man City, nhấn mạnh kết quả mới là điều quyết định trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Hành quân tới sân Etihad ngày 19/4, Arsenal không tử thủ, đúng như phát biểu trước trận của HLV Mikel Arteta. Họ phòng ngự phản công khá bài bản, nhiều lần gây áp lực lớn và tạo cơ hội ngon ăn, đặc biệt trong hiệp hai nhưng phung phí. Kai Havertz lỡ một cơ hội đối mặt và một đánh đầu cận thành vọt xà, trong khi Eberechi Eze cứa lòng chân trái dội cột và Gabriel Magalhaes đánh đầu chạm người đổi hướng trúng khung gỗ.

Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville và Micah Richards cho rằng Arsenal có thể rút ra điểm tích cực. Nhưng Keane phản bác, nhấn mạnh màn trình diễn là điều không còn nhiều ý nghĩa ở giai đoạn quyết định. "Bạn muốn lời khen hay điểm số? Lời khen chẳng có giá trị khi bạn thua trận", cựu danh thủ người Ireland đặt vấn đề.

Khi Richards đề nghị nhìn nhận tích cực từ lối chơi pressing của Arsenal, Keane tiếp tục phản ứng: "Arsenal là CLB lớn, không phải đội nhỏ để hài lòng với điều đó".

Erling Haaland (áo xanh) dứt điểm ấn định tỷ số trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: PA

Neville sau đó chen vào, cho rằng HLV Arteta có thể vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò và khích lệ họ duy trì phong độ. Tuy nhiên, Keane tỏ ra không đồng tình, mỉa mai: "Tự hào ư? Thật sao?".

Cựu đội trưởng Man Utd khép lại quan điểm bằng cách chỉ ra việc Arsenal ghi bàn duy nhất nhờ sai lầm của Gianluigi Donnarumma. "Một tình huống bóng thuộc kiểm soát của thủ môn, 10 giây sau thành bàn. Không có gì để tự hào ở đó", ông nhấn mạnh.

Khi bình luận rộng hơn về cuộc đua vô địch, các chuyên gia tiếp tục đưa ra những góc nhìn trái chiều. Với chiến thắng tại Etihad, Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống ba điểm và đá ít hơn một trận. Nếu thắng Burnley ở trận đấu sớm vòng 34 vảo ngày 22/4, đội bóng của Guardiola sẽ chiếm đỉnh bảng.

Neville cho rằng Man City đang nắm lợi thế rất lớn, đồng thời cảnh báo áp lực dành cho Arsenal trong trận tiếp theo gặp Newcastle ngày 25/4, đặc biệt nếu khởi đầu không tốt.

"Tôi không nghĩ cả hai đội sẽ thắng tất cả các trận còn lại. Arsenal cần Man City sảy chân nhưng rất khó để chỉ ra họ sẽ mất điểm ở đâu. Lúc này, lợi thế nghiêng rõ ràng về Man City", cựu hậu vệ người Anh bình luận. "Lần đầu tiên mùa này, tôi nghiêng về khả năng chức vô địch sẽ thuộc về Man City".

Các cầu thủ Arsenal buồn bã sau trận thua Man City. Ảnh: AP

Keane vẫn giữ quan điểm thận trọng nhưng thừa nhận Man City vượt trội về bản lĩnh. Ông nói: "Động lực đang thuộc về Man City. Họ là đội giỏi nhất trong nhiều năm qua về khả năng chịu áp lực. Họ chơi tốt trong hiệp hai và đạt điểm rơi phong độ đúng lúc. Tôi vẫn chọn Arsenal, nhưng niềm tin không còn mạnh như trước".

Ở góc nhìn khác, Patrick Vieira, cựu tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1996-2005, đặt dấu hỏi về bản lĩnh của CLB cũ. "Họ chơi tốt, nhưng sự khác biệt giữa đội tốt và đội vĩ đại nằm ở khả năng duy trì đẳng cấp và chiến thắng thường xuyên", huyền thoại bóng đá Pháp nhấn mạnh. "Man City có điều đó. Động lực đang nghiêng về phía họ. Arsenal sẽ chịu áp lực lớn hơn sau thất bại này và tôi nghi ngờ sức mạnh tinh thần của họ. Tôi tin Man City sẽ vô địch".

Trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh, Arsenal còn gặp Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace, trong khi Man City lần lượt đấu Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa.

Hồng Duy (theo Sky Sports)