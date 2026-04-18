Arteta phủ nhận khả năng cầu hòa Man City

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ hướng đến chiến thắng khi làm khách của Man City ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi đã chiến đấu để có mặt ở vị trí này, được cạnh tranh chức vô địch và có cơ hội đánh bại một trong những đội bóng cùng HLV xuất sắc của lịch sử giải đấu", Arteta nói ngày 17/4 trong cuộc họp báo trước trận tại Etihad. "Đó là một đặc ân lớn và chúng tôi rất háo hức. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để chiến thắng, chắc chắn là như vậy".

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm và hiệu số (+38 so với +35). Bất lợi duy nhất của họ lúc này là thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal Trung tâm Đào tạo Sobha Realty, London Colney, Hertfordshire, Anh ngày 17/4/2026. Ảnh: Arsenal FC

Có nhiều ý kiến cho rằng, với phong độ không tốt hiện nay - thua ba trong năm trận trên mọi đấu trường, thầy trò Arteta có thể hướng đến khả năng tìm kiếm một trận đấu hòa. Khi đó, ít nhất họ cũng duy trì được khoảng cách an toàn, và xem như đã vượt qua trận đấu khó nhất còn lại. Lịch thi đấu còn lại của Arsenal được đánh giá tương đối thuận lợi khi toàn bộ đối thủ đều nằm ở nửa dưới, gồm Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Ở giai đoạn một, CLB thành London đã đánh bại cả 5 đối thủ này.

Tuy nhiên, Arteta phủ nhận việc Arsenal sẽ đến Etihad với tư tưởng cầu hòa. "Chúng tôi không dành một giây nào để nói về kết quả hòa. Chúng tôi chuẩn bị mọi trận đấu để thắng, và sẽ tiếp tục như vậy", ông nhấn mạnh.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây là trận đấu đòi hỏi sự toàn diện, từ yếu tố tinh thần, tâm lý đến kỹ thuật và chiến thuật. "Đội bóng phải mang đến mọi yếu tố cần thiết để chiến thắng", ông nói. "Chúng tôi sẽ đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Tất cả đều quan trọng trong một trận đấu, và chúng tôi cần thể hiện điều đó một lần nữa vào Chủ nhật".

Trong buổi họp báo trước đó, HLV Pep Guardiola cho rằng Man City sẽ hết cửa vô địch nếu thua Arsenal. Nhưng Arteta không đồng tình. "Đây là trận đấu rất quan trọng với hai đội. Nhưng sau đó còn rất nhiều trận đấu khó khăn. Chúng tôi phải tiếp tục chờ xem điều gì sẽ xảy ra", HLV 44 tuổi thận trọng.

Arteta cũng cho rằng Arsenal đã rút ra nhiều bài học từ trận thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn, đặc biệt ở khâu xử lý trong những thời điểm then chốt. "Đã có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn, không đưa ra quyết định đúng", ông thừa nhận. "Có lúc chúng tôi thoát pressing thành công nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Mỗi chiến thuật đều có rủi ro và cơ hội, và trước cách họ chơi, chúng tôi sẽ điều chỉnh và làm tốt hơn".

Về mức độ liên quan của trận chung kết Cup Liên đoàn với cuộc đối đầu sắp tới, Arteta nhấn mạnh điều quan trọng là phải chuyển hóa cảm giác tiếc nuối thành động lực. "Với chúng tôi bây giờ, điều quan trọng là học từ trận đấu đó, thay đổi những gì cần thiết cho lần gặp lại, và biến nỗi đau sau trận đấu theo cách tích cực để bước vào Chủ nhật", ông nhấn mạnh.

Trong lần gần nhất hành quân tới sân Etihad hồi tháng 9/2024, Arsenal hòa Man City 2-2 dù được thi đấu hơn người. Sau trận, tiền đạo Erling Haaland gây tranh cãi khi nói "hãy khiêm tốn đi" với Arteta.

Arteta cho biết chưa trao đổi trực tiếp với Haaland hay Guardiola về sự việc này. Ông xem đó là một phần của tính cạnh tranh đỉnh cao. "Đừng lo, micro sẽ được lắp trong bóng đá vào một ngày nào đó. Đó là những điều thú vị nhất bạn có thể nhận được", ông nói, ám chỉ rằng đằng sau hậu trường còn nhiều thứ hơn nữa mà CĐV còn chưa biết.

Về lực lượng, Arteta xác nhận Bukayo Saka chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân gót chân, Noni Madueke bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề đầu gối, trong khi Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori vẫn đang được theo dõi.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)