Man City thắng Arsenal, sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh

AnhThắng đỉnh bảng Arsenal 2-1 ở vòng 33, Man City rút cách biệt với đối thủ xuống còn ba điểm, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trận đấu ảnh hưởng lớn đến chức vô địch diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, vượt kỳ vọng của người hâm mộ. Man City giành ba điểm quan trọng, để nắm quyền tự quyết khi giải còn năm vòng, qua đó hướng đến chức vô địch thứ bảy trong 10 mùa giải dưới thời Pep Guardiola.

Đồng đội chia vui với Haaland (thứ hai từ phải sang), trong trận gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

Trước trận, Mikel Arteta đã hứa rằng Arsenal của ông sẽ chơi để thắng, không tử thủ. Họ đã chơi đúng như vậy. Mọi thứ có thể đã khác ở đầu hiệp hai, nếu cú cứa lòng của Eberechi Eze từ rìa vòng cấm đi chính xác hơn chỉ khoảng 15 cm. Thay vào đó, bóng dội mép trong cột dọc, lăn ngang vạch vôi rồi bị phá ra.

Chỉ vài phút sau, Man City lên bóng ở đầu sân bên kia và ghi bàn quyết định. Pha phối hợp khởi nguồn từ thủ môn Gianluigi Donnarumma, rồi Nico O’Reilly bật tường với Jeremy Doku trước khi tạt vào cho Rodri. Hàng thủ Arsenal bị hút về phía tiền vệ Man City và không ai kèm đủ sát Erling Haaland khi bóng bật ra, để tiền đạo Na Uy dứt điểm đưa tỷ số thành 2-1.

Mọi thứ chưa kết thúc sau bàn thắng đó và Arsenal có lẽ sẽ tự nhủ điều tương tự trong cuộc đua vô địch. Dù thua, màn trình diễn của họ tại Etihad sáng sủa hơn những trận kế trước và mang lại hy vọng. Phút 73, Gabriel Magalhaes đánh đầu chạm người đổi hướng trúng cột dọc. Rồi ở những phút bù giờ, sau quả tạt căng của cầu thủ vào sân thay người Leandro Trossard, Kai Havertz không bị ai kèm trước khung thành, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi hơi cao.

Ở Etihad hôm 19/4, sự kịch tính hiện diện ở khắp nơi, những màn đối đầu cá nhân diễn ra dồn dập. Tiêu biểu là Haaland với Gabriel, va chạm rất nhiều và luôn tiềm ẩn nguy cơ vượt quá giới hạn. Trong hiệp hai, Gabriel kéo Haaland đến mức làm rách áo tiền đạo Man City. Đến phút 84, khi hai người áp trán nhau sau một pha tranh chấp, Gabriel húc đầu đầy hung hăng với đối thủ.

Gabriel không lấy đà trước, đó là một phần lý do anh chỉ nhận thẻ vàng. Một yếu tố khác giúp anh ở lại sân là Haaland không ngã xuống. Guardiola bên ngoài đường biên đã phản ứng rõ ràng rằng đó phải là thẻ đỏ cho Gabriel. Haaland cũng bị phạt thẻ, một quyết định có phần "cân bằng" nhưng gây tranh cãi.

Trận cầu rực lửa khởi đầu sôi động khi Rayan Cherki đưa Man City vượt lên ở phút 14 bằng một bàn thắng đẹp, trong không gian chật hẹp. Anh đi bóng cắt vào qua Gabriel rồi xuyên giữa Declan Rice trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Cherki (xanh) mở tỷ số cho Man City, trong trận gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

Bàn gỡ ngay lập tức của Arsenal là một sai lầm tai hại của Donnarumma. Ngay đầu trận, thủ môn Arsenal David Raya suýt bị Haaland cướp bóng khi xử lý bằng chân, nhưng anh thoát hiểm. Trong tình huống tương tự, Donnarumma không thoát được. Khi nhận bóng bên phải khung thành, sát đường biên ngang, pha chạm bóng của anh hơi dài và Havertz lập tức áp sát. Cú tắc bóng thành công biến thành cú sút bay thẳng vào lưới.

Guardiola dự đoán Arteta sẽ điều chỉnh cách tiếp cận, và điều đó đã xảy ra. HLV Arsenal sử dụng Havertz đá số 9, để Viktor Gyokeres trên ghế dự bị, và cú hích trước trận là việc Martin Odegaard trở lại sau chấn thương và có tên trong đội hình xuất phát. Điều này đồng nghĩa Eze chơi lệch trái và Arsenal chơi sòng phẳng hơn ở bóng sống.

Man City có cơ hội trước khi ngay phút thứ 4, Cherki sút trúng mé trong cột dọc sau khi bóng chạm người Gabriel đổi hướng. Nhưng nửa đầu hiệp một vẫn nghiêng về Arsenal. Chỉ sau 10 phút, họ đã giành lại bóng ở 1/3 sân đối phương nhiều bằng hai lần gần nhất tới Etihad cộng lại.

Arsenal gây áp lực mạnh lên Donnarumma, với Declan Rice và Havertz luân phiên buộc anh phải phất dài, tạo điều kiện cho Gabriel và William Saliba tranh chấp bóng bổng với Haaland. Sau 23 phút, Arsenal đã có 41 lần gây áp lực ở 1/3 sân cuối, so với chỉ 5 của City. Trong bàn gỡ, Havertz đã bắt đầu pressing ngay khi bóng rời Matheus Nunes.

Man City, đội cần chiến thắng, tiếp tục dâng cao sau giờ nghỉ. Haaland sút trúng cạnh ngoài cột dọc từ một quả phạt góc, Semenyo xử lý lỗi ở tình huống đối mặt với Raya, còn Doku cũng thử thách thủ môn Tây Ban Nha.

Arsenal đáp trả mạnh mẽ, khiến sự bế tắc của họ trong tấn công ở những trận gần đây dường như bị lãng quên. Eze và Odegaard tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Havertz trong pha phản công, nhưng Donnarumma thắng thế trong pha đối mặt. Sau đó, Eze xoay người dứt điểm nhưng bị cột dọc từ chối, trước khi Haaland định đoạt trận đấu.

Điều khiến Mikel Arteta thất vọng là Arsenal thực ra không làm gì sai nhiều. Thậm chí, họ còn chơi tốt hơn kỳ vọng. Trước trận, "Pháo thủ" chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Man City đang có phong độ rất cao, đánh bại chính Arsenal, Liverpool và Chelsea. Với sự chênh lệch lớn về đà phong độ, đây vẫn là một trận đấu cân bằng và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc đứng về phía Man City.

Vy Anh