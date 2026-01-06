Chelsea bổ nhiệm HLV Rosenior

Chelsea xác nhận ký hợp đồng với HLV 41 tuổi người Anh Liam Rosenior chiều 6/1, thời hạn tới năm 2032, để thay thế Enzo Maresca.

"Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được bổ nhiệm dẫn Chelsea", Rosenior nói trên trang chủ Chelsea. "Đội bóng có tinh thần độc đáo, lịch sử hào hùng với nhiều danh hiệu. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bản sắc đó, và tạo ra một đội bóng phản ánh những giá trị này".

Vài giờ trước đó, Rosenior đã xác nhận thông tin dẫn dắt Chelsea trong họp báo ở Strasbourg. HLV người Anh cho rằng việc công khai thông tin trước khi ký hợp đồng là chưa có tiền lệ, nhưng ông cho rằng cần xuất hiện trực tiếp để trả lời báo chí và người hâm mộ Strasbourg. "Tôi ở đây vì tôi quan tâm đến CLB này và cảm thấy cần phải trả lời các câu hỏi trực tiếp hôm nay, trước khi bước sang chặng đường tiếp theo", ông nói.

Liam Rosenior dẫn dắt Strasbourg trong trận gặp Breidablik trên sân Meinau, thành phố Strasbourg, Pháp, ở vòng bảng Conference League tối 18/12/2025. Ảnh: Reuters

Chelsea phải tìm HLV mới sau khi chấm dứt hợp đồng với Enzo Maresca, vì những bất đồng của HLV người Italy với giới lãnh đạo. Rosenior nhanh chóng trở thành ứng viên hàng đầu, nhưng quá trình đàm phán bị kéo dài do BlueCo - tập đoàn sở hữu cả Chelsea lẫn Strasbourg - phải cân nhắc quyền lợi của hai CLB trong cùng hệ thống. Strasbourg cũng đang tìm HLV thay thế, với Gary O’Neil nằm trong danh sách ứng viên.

Rosenior khi còn là cầu thủ chơi hậu vệ cánh, từng khoác áo các tuyển trẻ Anh, nhưng chưa thi đấu cho ĐTQG. Ông đã chơi ở Ngoại hạng Anh cho Fulham, Reading, Hull City và Brighton. Sau khi treo giày năm 2018, Rosenior làm trợ lý cho Wayne Rooney ở Derby County tại hạng Nhất. Rooney coi Rosenior là cộng sự tốt nhất có thể, luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ.

Rosenior gia nhập Strasbourg tháng 7/2024 và trải qua 18 tháng được ông mô tả là "thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chuyên môn". Ông dẫn đội về thứ bảy Ligue 1, giành suất dự Cup châu Âu lần đầu sau 19 năm. Strasbourg đang đứng thứ bảy Ligue 1, và dẫn đầu bảng UEFA Conference League. Trận đấu cuối cùng của Rosenior có tỷ số hòa 1-1 trên sân Nice hôm 3/1, đánh dấu chuỗi năm trận không thắng tại giải quốc nội.

Trong buổi họp báo, Rosenior khẳng định ông được nhiều CLB khác quan tâm, trong đó có những đội dự Champions League. Ông luôn minh bạch điều này với chủ tịch Marc Keller cùng ban lãnh đạo Strasbourg. Tuy nhiên, HLV 41 tuổi cho biết ông không thể từ chối Chelsea.

Rosenior được đánh giá là lựa chọn phù hợp với Chelsea, vì đội không muốn xáo trộn lớn về triết lý chiến thuật so với thời Maresca. Ông có mối quan hệ lâu năm với ba trong năm giám đốc thể thao Chelsea. CLB thành London hiện đứng thứ năm tại Ngoại hạng Anh, chuẩn bị làm khách trên sân Fulham tối 7/1, trước khi tiếp Arsenal ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn Anh. Trận gần nhất của Chelsea do quyền HLV Calum McFarlane dẫn dắt, có kết quả 1-1 trên sân của Man City.

Rosenior cũng xác nhận hai trợ lý Kalifa Cisse và Justin Walker, cùng trưởng bộ phận phân tích Ben Warner sẽ theo ông sang Chelsea. Trong phát biểu với BBC Sport, ông cho biết sẽ từ chối Chelsea nếu không tin rằng bản thân đã sẵn sàng. Ông chưa từng dẫn dắt đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh, nhưng có kinh nghiệm huấn luyện Derby County và Hull City ở hạng Nhất.

Ông Leroy Rosenior, bố của HLV Liam Rosenior cũng ủng hộ việc con trai dẫn dắt Chelsea. Ông Leroy đang làm việc ở Anh, và khi được hỏi về thông tin về Liam, ông nói: "Con trai tôi dẫn dắt Chelsea là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng bạn biết điều gì tuyệt vời hơn thế không? Đó là việc thấy con trở về nhà".

Hoàng An (theo Guardian, BBC Sport)