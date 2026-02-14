Ronaldo trở lại đội hình Al Nassr

Arab SaudiSau ba trận vắng mặt vì căng thẳng với giới chức bóng đá Saudi Arabia, tiền đạo Cristiano Ronaldo được đăng ký thi đấu trận Al Nassr gặp Al Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League hôm nay.

Ronaldo cùng toàn đội bay sang Al Ahsa, nơi diễn ra trận đấu, và cũng được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Trước đó, siêu sao Bồ Đào Nha vắng mặt ba trận, khi Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0, Al Ittihad 2-0 ở Saudi Pro League và FK Arkadag 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two (Cup C2 châu Á).

Ngày 13/2, tiền đạo 41 tuổi cũng đăng ảnh tập luyện cùng Al Nassr lên mạng xã hội cùng thông điệp: "Vào guồng".

Cristiano Ronaldo trước khi cùng Al Nassr bay sang Al Ahsa để chuẩn bị cho trận gặp Al Fateh ở vòng 22 Saudi Pro League ngày 13/2. Ảnh: Al Nassr

Ronaldo vắng mặt thời gian qua được cho vì không hài lòng với cách vận hành của hệ thống bóng đá Arab Saudi, đặc biệt là vai trò của Quỹ đầu tư công (PIF). Thủ quân Al Nassr cho rằng các CLB lớn của PIF không được đối xử công bằng về nguồn lực và chính sách hỗ trợ.

Ngoài các vấn đề chuyên môn, yếu tố xã hội cũng là nguyên nhân. Một số nhân viên của Al Nassr bị chậm lương trong thời gian đội bóng gặp biến động. Ronaldo đã nêu vấn đề này trong các cuộc trao đổi với ban lãnh đạo, coi đây là phần không thể tách rời của quá trình đàm phán. Sau khi các khoản thanh toán được hoàn tất, bầu không khí căng thẳng tại CLB dần lắng xuống.

Hai giám đốc người Bồ Đào Nha của Al Nassr là Jose Semedo và Simao Coutinho cũng được trao lại quyền điều hành, sau khi từng bị hạn chế vai trò từ cuối tháng 12/2025. Semedo và Coutinho từng được bổ nhiệm giám đốc nhờ có quan hệ thân thiết với Ronaldo.

Nguyên nhân khác gây thất vọng cho Ronaldo là chính sách chuyển nhượng. Anh không hiểu vì sao Al Hilal có thể huy động nguồn lực lớn để chiêu mộ Karim Benzema, trong khi Al Nassr gặp nhiều hạn chế. Vì thế, siêu sao 41 tuổi cảm thấy có sự cạnh tranh không cân bằng giữa các CLB được nhà nước Arab Saudi hậu thuẫn.

Một chi tiết được báo Anh Telegraph tiết lộ là tin nhắn mang tính bông đùa của Benzema càng khiến Ronaldo thêm khó chịu. Tiền đạo người Pháp được cho là nói đùa rằng anh được tăng lương khi chuyển sang Al Hilal, đồng thời tự tin sẽ tiếp tục vô địch Saudi Pro League. Mùa trước, Benzema cùng Al Ittihad đăng quang, trong khi Al Nassr của Ronaldo xếp thứ ba, kém đỉnh bảng 13 điểm.

Cristiano Ronaldo vui vẻ trong buổi tập của Al Nassr ngày 13/2. Ảnh: Al Nassr

Việc Ronaldo tái xuất được xem là cú hích lớn với Al Nassr và cả ban tổ chức giải đấu, trong bối cảnh họ muốn duy trì sức hút của Saudi Pro League. Kịch bản xấu nhất là siêu sao người Bồ Đào Nha rời đi trước khi hợp đồng hết hạn vào năm 2027.

Tháng 12 năm ngoái, Ronaldo từng để ngỏ khả năng kết thúc sự nghiệp ở nơi khác. "Đam mê của tôi vẫn rất lớn và tôi muốn tiếp tục. Không quan trọng tôi chơi ở Trung Đông hay châu Âu", anh cho biết.

Trong tuyên bố gửi tới Daily Mail Sport, ban tổ chức giải nhấn mạnh mọi CLB hoạt động độc lập theo cùng một khuôn khổ tài chính nhằm đảm bảo tính bền vững và cân bằng cạnh tranh.

"Cristiano hoàn toàn gắn bó với Al Nassr từ khi gia nhập và đóng vai trò quan trọng trong tham vọng phát triển của CLB. Giống mọi VĐV đỉnh cao, cậu ấy muốn chiến thắng. Nhưng không cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có thể quyết định các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình", đại diện giải đấu khẳng định.

Hồng Duy (theo Daily Mail)