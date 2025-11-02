Ronaldo: 'Thành tích cá nhân không có ý nghĩa gì với tôi'

Siêu sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo chỉ muốn cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League, chứ không quan tâm tới các giải thưởng cá nhân.

Cú đúp trong trận Al Nassr thắng Al Fayha 2-1 hôm 1/11 giúp Ronaldo nâng thành tích lên 8 bàn ở Saudi Pro League mùa này. Hai cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Joao Felix (Al Nassr) và Joshua King (Al Khaleej), cùng ghi 9 bàn.

Ronaldo mừng bàn thắng quyết định trong trận Al Nassr thắng Al Fayha 2-1 trên sân Al Awwal Park, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 1/11/2025. Ảnh: Al Nassr

Khi được hỏi về thành tích ghi bàn, Ronaldo nói: "Tôi hạnh phúc khi ghi hai bàn, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng của đội bóng. Giải thưởng cá nhân không có nghĩa lý gì với tôi, vì tôi chỉ muốn vô địch cùng Al Nassr".

Ronaldo đã hai mùa liên tiếp gần đây giành Vua phá lưới Saudi League, lần lượt với 35 bàn và 25 bàn. Anh cũng chỉ cần ghi thêm 48 bàn nữa để chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thủ quân Al Nassr nói rằng anh không bận tâm điều đó. "Cái tôi thấy quý hơn là tinh thần chiến thắng trong đội bóng", anh nói. "Chúng tôi tin tưởng cho tới giây cuối cùng, và điều đó mới quan trọng".

Ronaldo ám chỉ chiến thắng ở phút bù thứ 14 trước Al Fayha, giúp Al Nassr khởi đầu tốt nhất lịch sử đội bóng với bảy trận toàn thắng. Dù vậy, bàn thắng phạt đền quyết định của siêu sao Bồ Đào Nha gây nhiều tranh cãi. Tiền đạo Malcolm (CLB Al Hilal) đăng trên mạng xã hội theo cách mỉa mai: "Đúng là siêu phạt đền", kèm những biểu tượng cười ra nước mắt.

Phát biểu của Ronaldo gợi nhớ đến chia sẻ gần đây của Lionel Messi. Trong cuộc phỏng vấn với NBC (Mỹ), siêu sao 38 tuổi cho rằng nhiều cầu thủ ngày nay bị ám ảnh kỷ lục cá nhân và quên mất mục tiêu tập thể. "Tôi không quan tâm tới thành tích cá nhân. Trước hết, đội bóng phải thắng", siêu sao Argentina nói.

Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi 952 bàn thắng ở cấp độ đỉnh cao. Messi cũng đang giữ kỷ lục giành 46 danh hiệu tập thể. Trong đó, thủ quân Argentina sở hữu World Cup, điều Ronaldo còn thiếu.

Hoàng An (theo Kooora)