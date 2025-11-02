Tiền vệ Riyad Mahrez và Ruben Neves đăng biểu tượng cười ra nước mắt khi thấy quả phạt đền Cristiano Ronaldo thực hiện thành công giúp Al Nassr thắng Al Fayha.

Trận đấu giữa Al Nassr và Al Fayha ở vòng 7 Saudi League có 6 phút bù hiệp hai, khi tỷ số là 1-1. Đến phút bù thứ 10, trọng tài Mohammed Al-Hoish nhận được tín hiệu từ VAR, nên chạy ra ngoài đường biên để xem lại tình huống có thể dẫn tới phạt đền cho Al Nassr.

Đó là tình huống trung vệ đội khách Mikel Villanueva nhảy lên tranh bóng bổng với hậu vệ chủ nhà Abdulelah Al-Amri ở phút bù thứ chín. Sau pha va chạm, Al-Amri ngã xuống sân, ôm mặt kêu đau.

Ban đầu, VAR kiểm tra liệu Villanueva có phạm lỗi với Al-Amri hay không. Sau đó, họ kiểm tra liệu Villanueva dùng tay chạm bóng chưa. Mất ba phút xem lại tình huống, với hơn 10 lần chiếu chậm, trọng tài Al-Hoish quyết định thổi phạt đền cho Al Nassr ở phút bù thứ 12, vì ông cho rằng Villanueva mắc lỗi dùng tay chơi bóng.

Quả phạt đền của Ronaldo bị đối thủ chế nhạo Tình huống trọng tài thổi phạt đền cho Al Nassr.

Các cầu thủ Al Fayha phản ứng dữ dội, khiến trận đấu gián đoạn thêm vài phút. Villanueva khăng khăng cho rằng anh không chạm bóng bằng tay, nhưng quyết định của trọng tài giữ nguyên. Ronaldo không bỏ lỡ thời cơ, ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Al Nassr. Đây là khởi đầu tốt nhất lịch sử đội bóng, với 7 trận toàn thắng tại Saudi Pro League.

Trên mạng xã hội, cầu thủ các đội khác lần lượt chế giễu quyết định thổi phạt đền cho Al Nassr. Riyad Mahrez (CLB Al Ahli) chia sẻ hình ảnh trọng tài cho phạt đền, rồi dùng bốn biểu tượng cười ra nước mắt, và hai biểu tượng vỗ tay với ý mỉa mai. Tiền vệ Bồ Đào Nha đang khoác áo Al Hilal, Ruben Neves thì đăng 48 biểu tượng cười ra nước mắt, cũng trên Instagram. Trung vệ Merih Demiral (Al Ahli), đồng đội cũ của Ronaldo ở Juventus thời 2019-2021, cũng đăng 22 biểu tượng cười ra nước mắt trên X.

Góc quay chậm ông Al-Hoish dùng để xem lại tình huống khiến Villanueva trông có vẻ như đã dùng tay gạt bóng ra. Cựu trọng tài Mohamed Kamal Risha cũng đồng tình với quyết định thổi phạt đền này, khi bình luận trên báo Al Riyadh. "Quyết định của ông Al-Hoish đúng 100%", ông Kamal Risha nói.

Tuy nhiên, một góc quay chậm khác cho thấy dường như Villanueva chưa hề chạm bóng bằng tay. Bóng đã bật trúng đầu của Al-Amri rồi nảy ra, nhưng bị khuất tầm nhìn ở góc quay mà trọng tài đã xem.

Hoàng An tổng hợp