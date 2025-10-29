Messi: 'Nhiều cầu thủ ám ảnh kỷ lục cá nhân'

Siêu sao 38 tuổi Lionel Messi cho rằng nhiều cầu thủ đang bị ảnh hưởng bởi thành tích cá nhân, thay vì mục tiêu chung của tập thể.

Messi đã ghi 891 bàn, kiến tạo 399 bàn khác, trong 1.131 trận đã chơi trong sự nghiệp. Anh chỉ cần thêm một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, là cán mốc kỷ lục 400 đường kiến tạo. Siêu sao Argentina còn cách 59 bàn so với kỷ lục 950 bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Khoảng cách này không dễ san lấp, đặc biệt khi siêu sao Bồ Đào Nha vẫn còn thi đấu và đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn.

Tuy nhiên, Messi không coi trọng các thông số cá nhân. "Nhiều cầu thủ trở nên ám ảnh với những kỷ lục cá nhân và quên mất mục tiêu chính là thành công của đội bóng, và giành danh hiệu tập thể", thủ quân Inter Miami nói khi trả lời phỏng vấn độc quyền đài Mỹ NBC phát ngày 27/10. "Cá nhân muốn phá kỷ lục, đội bóng trước hết phải thắng".

Messi (trái) trong phỏng vấn trên kênh NBC ở Mỹ. Ảnh: NBC

Messi đang sở hữu nhiều kỷ lục về giải thưởng cá nhân, như 8 Quả Bóng Vàng, hai Quả Bóng Vàng World Cup hay 6 Giày vàng châu Âu. Ngoài ra, anh còn giữ kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong một năm (2012), 672 bàn thắng cho một đội bóng (Barca), và 474 bàn thắng tại một giải VĐQG (La Liga). Tuy nhiên, Messi không coi trọng những giải thưởng và kỷ lục cá nhân, so với danh hiệu tập thể. "Tôi chỉ nghĩ tới những gì tốt nhất cho đội bóng", tiền đạo 38 tuổi nói thêm.

Messi đã đoạt mọi danh hiệu lớn có thể, gồm World Cup, hai Copa America, 10 La Liga và bốn Champions League. Anh thậm chí cũng đã đoạt HC vàng bóng đá nam Olympic, năm 2008 tại Bắc Kinh. Danh hiệu đáng quý nhất với anh là World Cup. "Danh hiệu mà cầu thủ nào cũng khao khát là World Cup", Messi nói.

Lịch sử mới có 10 cầu thủ từng đoạt Quả Bóng Vàng, World Cup và Champions League. Theo thứ tự tuổi tác là Bobby Charlton, Gerd Muller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Messi và Ousmane Dembéle.

Đã có 471 cầu thủ từng vô địch World Cup, trong đó không có nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Zico hay Luka Modric. Trong đó, Ronaldo và Modric vẫn còn cơ hội nếu thi đấu tại World Cup 2026.

Hoàng An tổng hợp