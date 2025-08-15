Ronaldo tặng quà xa xỉ dịp đính hôn

Sau khi cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương đắt giá, Cristiano Ronaldo mua loạt quà tặng gồm xe Porsche điện, đồng hồ xa xỉ và túi hiệu cho Georgina Rodriguez.

Ngày 11/8, Georgina gây chú ý khi đăng ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to, tiết lộ được Ronaldo cầu hôn. Chiếc nhẫn dài khoảng 5 cm, với kim cương trung tâm được cắt hình bầu dục, có giá từ 2 đến 5 triệu USD.

Ronaldo cầu hôn Georgina bằng chiếc nhẫn kim cương bản to.

Nhưng Ronaldo không dừng lại ở đó. Theo báo Anh SunSport, anh còn chi thêm hơn 365.000 USD để tặng hôn thê những món quà xa xỉ. Trong đó đắt giá nhất là chiếc Porsche Taycan điện màu trắng, trị giá 105.000 USD.

Tiền đạo 40 tuổi còn mua tặng hôn thê hai chiếc đồng hồ sang trọng, gồm chiếc Audemars Piguet trị giá 71.000 USD và Patek Philippe trị giá 57.000 USD. Anh cũng mua những chiếc túi xách từ các thương hiệu Dior và Louis Vuitton trị giá 9.500 USD, cùng váy áo và tops trị giá thêm 25.000 USD.

"Ronaldo đã chuẩn bị món quà này từ lâu để làm điều gì đó thật đặc biệt cho Georgina", Sunsport dẫn nguồn tin thân cận. "Georgina yêu xe, đặc biệt là xe điện, nên anh chọn Porsche. Cô ấy cũng thích đồng hồ xa xỉ, nên anh chọn kỹ lưỡng Audemars Piguet và Patek Philippe. Họ đều đam mê các thương hiệu xa xỉ, nên Ronaldo kết hợp những món quà này với chiếc nhẫn trị giá hàng triệu USD để khoảnh khắc cầu hôn trở nên hoàn hảo".

Chiếc Porsche Taycan điện màu trắng là một trong những món quà xa xỉ mà Ronaldo tặng Rodriguez. Ảnh: Porsche

Theo nguồn tin, lễ cưới của Ronaldo và Georgina dự kiến diễn ra sau World Cup 2026, nơi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha tham vọng vô địch. Cả hai đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện "một lần trong đời". Ronaldo muốn biến Georgina trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới và là người mẹ tuyệt vời của các con.

Năm 2016, Ronaldo gặp Georgina khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Họ đã sống chung khoảng 7 năm, cùng nhau nuôi dạy 5 người con. Trong đó có hai con gái chung: Alana (7 tuổi) và Bella (ba tuổi). Anh trai sinh đôi của Bella, Angel, qua đời ngay sau khi được sinh ra. Ngoài ra, Georgina còn chăm sóc Cristiano Junior (15 tuổi) và song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi). Mẹ của Junior không được tiết lộ danh tính. Còn Mateo và Eva Maria được sinh theo hình thức mang thai hộ.

Ronaldo đang thi đấu cho Al Nassr, vừa gia hạn hợp đồng kỷ lục gần 700 triệu USD. Anh hưởng lương cơ bản 670.000 USD mỗi ngày, tức 4,67 triệu USD mỗi tuần, hay 245 triệu USD mỗi năm. Ronaldo cũng được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD, cùng nhiều khoản thưởng dựa trên thành tích.

Hồng Duy (theo The Sun)