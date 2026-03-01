Ronaldo sút hỏng phạt đền và chấn thương ở Saudi Pro League

Arab SaudiCristiano Ronaldo phải trải qua một ngày buồn vui lẫn lộn trong trận Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 ở vòng 24 Saudi Pro League.

Al Nassr khởi đầu tự tin khi làm khách trên sân Al Fayha tối 28/2. Phút thứ 8, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền sau tình huống va chạm giữa Mohamed Simakan và cầu thủ chủ nhà Mikel Villanueva. Tuy nhiên, Ronaldo sút chệch cột dọc bên trái và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Đây là lần thứ ba siêu sao 41 tuổi sút hỏng quả phạt đền từ đầu mùa 2025-2026, trong màu áo Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng lỡ cơ hội nâng thành tích lập công lên 966 bàn.

Ronaldo tiếc vì sút hỏng phạt đền trong trận Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 ở vòng 24 Saudi Pro League tối 28/2. Ảnh: OF

Al Nassr sau đó gặp khó khăn khi thế trận đảo chiều cuối hiệp một. Phút 45+2, Abdulelah Al Amri phản lưới giúp Al Fayha dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, áp lực tìm bàn gỡ khiến Al Nassr chơi không tốt. Họ phải chờ đến phút 72 mới cân bằng được tỷ số, khi Kingsley Coman chuyền cho Sadio Mane đệm bóng vào khung thành trống.

Sau bàn gỡ, đội khách tiếp tục ép sân và có được may mắn cần thiết. Phút 80, Joao Felix sút căng dội khung gỗ, khiến bóng đập ngược vào thủ môn Orlando Mosquera, rồi bay vào khung thành nâng tỷ số lên 2-1. Một phút sau đó, Ronaldo cảm thấy đau gân kheo và rời sân.

Ronaldo ăn mừng với Felix ngay trước khi rời sân do chấn thương trong trận Al Fayha 1-3 Al Nassr ở vòng 24 Saudi Pro League tối 28/2. Ảnh: Al Nassr

Phút 85, Al Nassr có bàn thứ ba. Abdullah Al-Hamdan phối hợp một chạm với Felix, rồi tự tin dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1.

Trận thắng thứ 10 liên tiếp tại Saudi Pro League giúp Al Nassr trở lại vị trí dẫn đầu. Ronaldo và đồng đội hiện có 61 điểm sau 24 vòng, hơn Al Ahli hai điểm và Al Hilal ba điểm. Giải sẽ kết thúc sau sáu vòng nữa.

Thanh Quý