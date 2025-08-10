Siêu sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo một lần nữa hạ thấp ý nghĩa của Quả Bóng Vàng, giải thưởng anh từng 5 lần đoạt được trong sự nghiệp.

Trong phỏng vấn trên kênh Bồ Đào Nha Sport TV hôm 9/8, Ronaldo nhận được câu hỏi liệu ai sẽ giành Bóng Vàng 2025. Thủ quân Al Nassr không tỏ vẻ chán nản, quay mặt bỏ đi. Trong lúc quay đi, anh nói: "Bóng Vàng chỉ là hư cấu".

Ronaldo tại lễ trao Bóng Vàng 2013 ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 13/1/2014. Ảnh: Reuters

Ronaldo và Lionel Messi lần thứ hai liên tiếp không có tên trong 30 đề cử Quả Bóng Vàng 2025. Trong 20 năm trước đó, ít nhất một trong hai cầu thủ này được vinh danh. Messi giữ kỷ lục 8 Bóng Vàng, năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Ronaldo đứng thứ hai với 5 Bóng Vàng, năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017.

Năm 2018, Ronaldo chỉ về nhì sau đồng đội Luka Modric. Sau đó, anh cho biết bản thân xứng đáng giành Bóng Vàng hàng năm. Tháng 1/2024, phát biểu trong lễ trao giải Globe Soccer, Ronaldo nói Bóng Vàng và The Best ngày càng mất tín nhiệm.

Trong họp báo trước chung kết UEFA Nations League 2025 gặp Tây Ban Nha, Ronaldo cũng không muốn dự đoán cầu thủ nào sẽ giành Bóng Vàng 2025. Anh nói khi đó: "Tôi không tin vào các giải thưởng cá nhân. Vì tôi biết có bao nhiêu công sức bỏ ra cho giải thưởng này sau hậu trường".

Ronaldo: 'Quả Bóng Vàng chỉ là hư cấu' Phản ứng của Ronaldo khi được hỏi về Quả Bóng Vàng 2025.

Ronaldo được đề cử Bóng Vàng lần đầu năm 2004, còn với Messi là năm 2006. Hai cầu thủ này thay phiên giành giải trong 10 năm liên tiếp, thời 2008-2017. Nhưng khi tỷ số là 5-5, Messi vượt lên với ba giải thưởng nữa, tạo cách biệt 8-5.

Bóng Vàng được tạp chí France Football trao lần đầu năm 1956, dành cho cầu thủ chơi tốt nhất năm. Kể từ năm 2022, giải thưởng này trao dựa trên thành tích mùa giải. Tạp chí dùng từ "Bóng Vàng", vì giải thưởng có hình quả bóng, được mạ vàng.

Ousmane Dembele đang có nhiều cơ hội nhất đoạt Bóng Vàng 2025, sau đó đến Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah và Raphinha. Lễ trao giải sẽ diễn ra tối 22/9 tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp.

Hoàng An (theo Chosun)