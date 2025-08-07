Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Bóng Vàng

*Tiếp tục cập nhật
Tối 7/8, tạp chí France Football lần lượt công bố 30 cầu thủ được đề cử Quả Bóng Vàng 2025, theo bảng chữ cái. Không có nhiều bất ngờ trong danh sách, khi Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Mohamed Salah hay Kylian Mbappe cùng góp mặt.
Hai siêu sao, Ronaldo và Messi không được xướng tên không phải bất ngờ. Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn, kiến tạo 4 lần trong 41 trận, nhưng trắng tay cùng Al Nassr. Messi cũng ghi 33 bàn, kiến tạo 9 lần trong 39 trận cho Inter Miami, giúp đội giành giải Supporters' Shield.
30 đề cử: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.
Hoàng An