Ronaldo không có trong poster quảng bá World Cup 2026

FIFA gây tranh cãi khi đăng tải ấn phẩm quảng bá mới cho World Cup 2026 tập hợp gương mặt đại diện cho 42 đội tuyển, nhưng lại thiếu siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ngày 19/11, FIFA đăng hình ảnh đại diện cho 42 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026, cùng chú thích "42 quốc gia. 1 giấc mơ".

Mỗi đội tuyển được chọn một gương mặt tiêu biểu, gồm sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Na Uy), Kylian Mbappe (Pháp), Vinicius (Brazil), Son Heung-min (Hàn Quốc), Mohamed Salah (Ai Cập) hay Harry Kane (Anh).

FIFA đăng hình ảnh đại diện cho 42 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026.

Nhưng đại diện của tuyển Bồ Đào Nha không phải Ronaldo, mà là Bruno Fernandes. Quyết định này gây tranh cãi, bởi CR7 là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với kỷ lục ghi 161 bàn qua 260 trận. Anh cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự sáu kỳ World Cup, nếu thi đấu tại Bắc - Trung Mỹ hè năm sau. Hiện tại, Ronaldo chia sẻ kỷ lục với Messi, Lothar Matthaus (Đức) và bộ ba cầu thủ Mexico: Antonio Carbajal, Rafael Marquez và Andres Guardado với 5 lần góp mặt ở World Cup.

Tuy nhiên, Ronaldo có thể bị treo giò trận đầu ở World Cup 2026 vì thẻ đỏ trong trận CH Ireland 0-2 ở lượt áp chót vòng loại khu vực châu Âu. LĐBĐ Bồ Đào Nha được cho sẽ khiếu nại lên FIFA để đảm bảo tiền đạo thủ quân chỉ bị treo giò một trận và có thể thi đấu từ lượt mở màn World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo mừng bàn trong trận Bồ Đào Nha gặp Uruguay tại World Cup 2022 trên sân Lusail, Lusail, Qatar ngày 28/11/2022. Ảnh: Reuters

Ronaldo từng góp công giúp Bồ Đào Nha đoạt ba danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử là Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa từng vô địch World Cup. Tiền đạo 40 tuổi đang giữ kỷ lục ghi bàn ở năm kỳ đại hội (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Trong đó, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội là vị trí thứ tư năm 2006. Ronaldo cũng chưa ghi bàn hay kiến tạo trong tám trận ở vòng knock-out World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan mới đây, tiền đạo 40 tuổi cho rằng không nên dùng World Cup để đánh giá ai là cầu thủ hay nhất lịch sử.

Ngày 11/11, khi được kênh CNN hỏi rằng 2026 có phải giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp hay không, Ronaldo trả lời: "Chắc chắn rồi, vì khi đó tôi sẽ 41 tuổi".

World Cup 2026 sẽ diễn ra trong 39 ngày, trải dài trên ba quốc gia. Mexico tổ chức trận khai mạc trên sân Azteca ngày 11/6, còn Mỹ và Canada ra quân vào ngày 12/6.

Lễ bốc thăm phân nhánh play-off châu Âu và liên lục địa cùng diễn ra tại trụ sở FIFA ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ 19h thứ Năm 20/11, giờ Hà Nội.

Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup sẽ diễn ra tại Washington D.C, Mỹ vào ngày 5/12, dù 6 đội cuối cùng chưa được xác định. 48 đội được chia vào 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

Hồng Duy tổng hợp